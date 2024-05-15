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趕回家顧病母 高雄女酒後騎車被警攔

高雄女慶生歡唱酒後搭捷運，因趕回照顧病母騎機車被警攔。（圖由民眾提供）

高雄女慶生歡唱酒後搭捷運，因趕回照顧病母騎機車被警攔。（圖由民眾提供）

2024/05/15 09:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄51歲呂姓女子與友人慶生聚會，酒後聽勸搭捷運再騎機車返家，因忘開車燈被巡邏員警發現攔查，她坦言喝點酒，因擔心病母，才會騎車趕回家照顧，並苦苦哀求員警能放他一馬，但員警不為所動，依法施以酒測，酒測值超標，當場上銬逮捕。

鼓山分局今指出，龍華所警組於前夜巡邏至文忠路段時，見一部機車未開車燈且轉彎未打方向燈，上前實施攔查，期間發現騎士呂女身上散發酒氣，細問後得知，呂女剛於慶生聚會時飲酒，自知酒駕違法故搭乘捷運回家。

但為趕緊返家照顧身體抱恙的母親，一時貪圖方便，騎乘停在捷運站的機車趕路，吹測前，她苦苦哀求員警能放他一馬，更表示「可以幫我作弊一下嗎」？被員警拒絕，告誡必須依法行政吹測，酒測值達每公升0.72毫克，當場遭逮捕送辦。

據了解，呂女到新興區某KTV參加慶生派對飲酒結束後，從新興區搭稱捷運返回鼓山區住家附近，卻因貪圖方便而直接駕車上路，沒想到行經鼓山區文忠路途中，因交通違規而遭員警攔檢。

她向警方求情未果，又向警方表示，自己以前有用過手機app檢測過酒測值，擔心這次喝的量會超標，警方告知還是要以經檢定的儀器測試才準確，最終酒測值達每公升0.72毫克，超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送法辦，機車也遭卸牌並移置保管。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄女慶生歡唱酒後搭捷運，因趕回照顧病母騎機車被警攔。（圖由民眾提供）

高雄女慶生歡唱酒後搭捷運，因趕回照顧病母騎機車被警攔。（圖由民眾提供）

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