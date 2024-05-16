斯洛伐克總理菲科遇刺命危 凶嫌疑政治動機連開5槍

斯洛伐克內政部長埃斯托克（右）與國防部長卡利尼克（左）在醫院召開記者會，譴責暴力，並指出嫌犯疑似因政治動機犯案。（路透）

2024/05/16 07:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）15日在該國中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）遭槍擊命危送醫搶救。斯洛伐克內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）在醫院外的記者會中提到，訊問嫌犯後，初步得知犯案是出自政治動機。

綜合外媒報導，菲科中槍後，由直升機送到漢德洛瓦附近的班斯卡比斯特理察（Banska Bystrica）一間醫院急救。埃斯托克指出，槍手開了5槍，菲科性命垂危，抵達醫院後緊急動手術急救。

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埃斯托克說，槍手已被捕，此次暗殺菲科是出自政治動機，嫌犯在斯洛伐克總統選舉結束不久後做出這決定，他也強調：「現在每個人都要冷靜下來。」

國防部長卡利尼克（Robert Kalinak）認同埃斯托克的說法，並表示菲科身上多處受傷，但是當被詢問到菲科是否腹部中彈時，卡利尼克並沒有提及任何細節。卡利尼克表示：「這種狀況必須立即停止，拜託了，仇恨並不是解決仇恨的解答。」

卡利尼克與埃斯托克將此次槍擊事件歸咎於社群媒體上仇恨言論的傳播，並呼籲民眾不要「以仇恨回應仇恨」，埃斯托克指出未來將為官員與可能遭受類似攻擊的其他群體提供保護，包括記者與公眾人物。

斯洛伐克4月6日舉行總統大選第二輪投票，堅決反對援助烏克蘭的親俄派候選人佩萊格里尼（Peter Pellegrini）當選。

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