殉職警蘇昱鴻祖母自金門渡海祭奠 見亡孫靈位眼淚決堤

殉職警蘇昱鴻祖母自金門渡海來台祭奠亡孫。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/03 15:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕基隆市警局八堵分駐所上月29日遭簡姓男子開小貨車衝撞進值班台，導致值班員警蘇昱鴻慘死輪下，而兇嫌簡男在撞派出所後徒步闖入鐵道遭列車撞斃。蘇員老家在金門，今日上午蘇員的奶奶渡海來台，由警方協助接送抵達愛孫靈堂，在家人陪同下老太太掩面哭泣，場面哀戚。

據悉，上月29日精神狀況不穩的簡男，駕駛偷來的小貨車先是在台62線撞死劉姓巡路員，另外再撞擊1名機車騎士致傷。接著簡男駛往八堵分駐所，直直撞進駐地值班台，導致蘇員喪生，以及另1名廖姓女警受傷，簡男最終下車徒步逃至八堵車站與四腳亭車站間鐵道，遭行駛間的區間車撞斃。

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警專40期畢業的蘇員，從警不到1年，工作態度認真深得長官、同事肯定，認為他是警界強有力的生力軍。八堵分駐所同仁說，蘇員休假也住在派出所樓上宿舍，常常在休假日也下樓協助學長姊，是個肯學、勤學的好學弟。

蘇員的奶奶今日從金門渡海來台祭奠亡孫，老人家一路在家人與警方的協助下抵達靈堂，臉上除了倦容，還充滿著哀傷。老太太直到看到亡孫的靈位，眼淚馬上決堤，哭得不能自己，需要家人們攙扶，場面令人不捨。

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