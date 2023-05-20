勤務超量又無勤務加給 基市警局外勤巡官爆出走潮

今年全國首次巡官統調，基隆市警局調走9名，僅調來1名，「淨失」8名，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首。（資料照）

2023/05/20 23:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕警政署今年首次全國巡官統調名單已於昨（19日）公布，近600百名巡官請調，僅162名如願；其中，基隆市警局調走9名，僅調來1名，「淨失」8名，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首；有警官預料，即將於下個月舉辦的基層警員統調，恐怕會有更多警員請調離去，爆發更大波出走潮。

由於警政署在統調作業前並不會公布各警察單位開缺人數，警官多會私下探詢欲請調單位是否有人退休開缺，若未能如願，就要等7月第2次巡官統調。

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今年全國首梯有多達596名巡官請調，每人可填3個志願，除了以「特困」等原因請調，還有許多是自願「降調」，依志願序依次分發。

核調名單19日出爐，僅有162名巡官成功核調。核准調動的名單中以彰化縣警局調走17名最多，基隆市警局居次達9名，但彰化縣調進11名，基隆市只調來1名。計算今年統調結果，基隆市警局「淨失」8名巡官，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首。

據指出，此次基隆市警局填統調的巡官多達25名，只是運氣不好沒能調走，下一梯統調，肯定會有更多人請調。

基隆市警局調走的9名巡官中，多是表現傑出的外勤單位主管，包括刑大偵二隊林姓隊長、四分局偵查隊盧姓分隊長、大武崙派出所林姓所長、安定派出所陳姓所長。

何以優秀外勤巡官紛紛求去？有巡官透漏，警察工作越來越多，除了維護轄區治安、交通、掃黑、肅槍、掃毒，還要配合警政署今年元旦推動清源2.0打詐行動方案，不定期查訪民宅清樓。

該名巡官進一步指出，基隆市外勤單位長期警力不足，雖有保一專業單位支援仍顯不足，很多派出所一個警員要負責2個警勤區，一遇到車禍事故或民眾滋事，扣除正常勤務、輪休，派出所通常只有一人在顧；近來詐騙橫行，各分局偵查隊也有接不完的詐騙案，案件多到辦不完，刑警人力吃緊。

另有巡官指出，基隆市長謝國樑上任後先後推動行人友善、開放76處騎樓讓機車停車等政策，基層又多了在路口站崗勸導，與提供76處騎樓地點與丈量騎樓寬度是否足夠1.3公尺的空間讓行人走等勤務，甚至不時還要勸導盤踞在火車站、公車站的街友，種種「新勤務」壓著外勤幹部、警員喘不過氣來。

「警政署勤務，加上新勤務，基隆市警察的勤務繁重程度不輸鄰近新北市、台北市警局」該巡官進一步分析，在雙北服務的巡官、警察每月可領到3000元到8000元「首都警察勤務加給」，但在基隆服務的警察都沒有，即將於下個月舉辦的基層警員統調，恐怕會有更多警員請調離去，爆發更大波出走潮。

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