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奧客按摩賴帳還脫光在店內閒晃 女按摩師喝斥才穿衣

李姓男子沒錢卻去按摩店按摩，賴帳不付，還當眾露鳥，被基隆地檢署依公然猥褻、詐欺等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

李姓男子沒錢卻去按摩店按摩，賴帳不付，還當眾露鳥，被基隆地檢署依公然猥褻、詐欺等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2024/04/30 15:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子身無分文，跑去基隆市一家按摩店，找女按摩師幫他按摩肩頸10分鐘，藉尿遁賴帳，不付100元按摩費，還全身脫光光在按摩店內趴趴走，基隆地檢署今（30）日偵結將李男依公然猥褻、詐欺等罪嫌起訴。

起訴書指出，李姓男子今年1月3日下午1點30分，到基隆市仁愛區一家按摩店按摩，找了一名女按摩師幫他按摩肩頸10分鐘；按摩結束後，女按摩師向他收取100元按摩費用，李男藉故要去上廁所。

未料，李男進入廁所後，把全身衣服脫光，竟要求女按摩師到廁所裡面幫他按摩，遭女按摩師拒絕後，李男竟暴走，光溜溜在店內趴趴走；女按摩師見狀當場喝斥李男，他才穿起衣服。

店家隨後向李男收按摩費，李竟稱身上一毛錢都沒有，店家只好報案控告李男詐欺、公然猥褻等罪。警方調閱按摩店內監視器，證實李男確實在如廁後，褪去身上衣物，一絲不掛在店內走來走去，將李男依公然猥褻與詐欺等罪嫌移送法辦。

檢方調查後認定，李男公然在按摩店內多數人得以共見共聞的場所內，裸露性器官等行徑，引起一般人羞恥或厭惡感，有礙社會善良風俗，已觸犯公然猥褻罪；另外，李男沒錢消費，卻到按摩店內找女按摩師按摩，則另觸犯詐欺罪，將李男提起公訴。

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