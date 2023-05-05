被大甲媽勤務累垮 彰警交通隊長傳調職 接任者卻讓基層「不放心」

彰化縣警局交通隊長傳出即將異動，基層卻憂心外傳將接任交通隊長的人選不適任。（記者湯世名翻攝）

2023/05/05 21:02

〔記者湯世名／彰化報導〕真的累垮！彰化縣警局基層今年以來盛傳掌管全縣交通勤務的交通隊長林神改有可能去職，將調往局本部內勤，但始終未發布，不過日前大甲媽遶境，林神改為規劃交通維護勤務，突傳出身體不適，此時又傳出其極可能調往警務參，不過接任的「人選」卻讓基層憂心不適任，警察局長張國雄對此證實，林神改調職案已報警政署，核准與否還待署裡核定，至於接任人選適任與否，要「做了才知道」。

彰化縣去年交通死亡人數居高不下，林神改調陞2線4星交通隊長後，其認真負責拚勁頗讓上級長官器重，不料今年初傳出員警車禍身亡，以及連續多起死亡車禍後，縣級民代又屢屢要求縣警局拿出整頓交通的成績，當時地方即盛傳林神改向長官提出申請調往內勤，不過縣警局長張國雄甫上任，極需力求穩定，林神改因此又留下來繼續打拚。不過基層與同僚都發現，林神改疑因操勞，不僅變得更瘦，頭髮也變更白。

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日前大甲媽年度遶境進香活動盛大展開，交通隊也部署周邊交通管制維護勤務，不料大甲媽在彰化市遶境時，突然傳出林神改因身體不適請假休息，當時基層即又傳出這次極可能「不得不換人」。但基層對即將接任交通隊長的「人選」頗有意見，雖然其排名名列前茅，但依其過去在許多單位任職時「只會推責任」、「沒有肩膀」的行徑，認為其明顯不適任。

縣警局長張國雄對此表示，林神改認真負責，但身體確實出現不適，依照規劃，局裡已將其調職案報警政署核定，若核准最近即會發布派任局本部警務參，但還須視署裡最後決定。至於外傳接任者適不適任的問題，由於人選並未做最後確定，還要再研究，但最終都是要「做了才知道行不行」。

彰化縣警局交通隊長林神改在日前大甲媽勤務中累垮，傳出其即將調局本部內勤警務參。（記者湯世名翻攝）

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