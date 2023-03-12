黑幫高調春酒 彰警局長帶隊掃黑破64件刑案逮9通緝犯

彰化縣警局連續3天威力掃蕩，針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢。 （警方提供）

2023/03/12 20:51

〔記者湯世名／彰化報導〕黑幫高調春酒引發國人譁然，為壓制黑幫氣焰，彰化縣警局9日起實施威力掃蕩，警察局長張國雄親自上陣率隊掃黑，3天來共出動警力501人次，針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢227次，共查獲64件各類刑案，並逮捕9名通緝犯，成效斐然。

彰化縣警局長張國雄11日晚間親赴員林警分局參與專案勤務勤前會議，宣示威力掃蕩，以扼阻不法幫派分子金源，展現壓制黑幫氣焰的決心；因近日黑幫高調辦理春酒，彰化縣警察局9日起連續規劃3天擴大臨檢勤務，針對幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生的行業及經常聚集出入處所，實施威力掃蕩查緝不法。

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經警方統計，3天來共查獲詐欺案6件、竊盜案7件、毒品案7件、妨害秩序案2件、妨害自由案3件、其他各類刑案39件，總計多達64件刑案，另查獲各類通緝犯9人，成果豐碩。

張國雄指出，絕不容許幫派組織藉由婚喪喜慶等公開活動壯大聲勢，未來將持續針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所執行掃蕩，並編排專案臨檢勤務，發現有違規（法）情事，立即聲請搜索票執行搜索，同時協同彰化縣政府相關主管機關實施聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷黑道幫派經濟來源，有效防制幫派分子危害社會治安，以維護縣民的身家安全。

彰化縣警局連續3天針對幫派組合處所及易滋事場所等治安熱點實施臨檢，展現壓制黑幫氣焰的決心。 （警方提供）

彰化縣警察局連3天針對幫派不法組織經營、依附、圍事、賴以為生的行業及經常聚集出入處所，實施威力掃蕩查緝不法。 （警方提供）

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