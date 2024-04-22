中國籍教授去年返鄉後失聯！日本亞細亞大學范雲濤疑遭拘捕

日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年2月回到上海後失聯，疑已遭當局拘捕。（圖片擷自X）

2024/04/22 14:14

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本《共同社》21日獲悉，日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年2月回到上海後失聯，疑已遭當局拘捕。事件可能導致正在惡化的中日關係進一步蒙上陰影。

據《共同社》報導，中日消息人士透露，范雲濤去年2月底返回家鄉上海，失聯前曾與中方有關部門人員接觸，日本政府正密切關注事態發展；神戶學院大學教授胡士雲去年夏天臨時返中後，同樣失去了聯繫。

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范雲濤因主導「鑒真項目」，多次率隊參訪與東渡日本的唐朝高僧鑒真頗有淵源的中國寺院，致力於促進中日青年交流。熟悉范雲濤活動的日籍學者難掩震驚表示：「努力開展中日交流的人為什麼……希望儘早見到他露面。」

多名消息人士指出，范雲濤去年2月下旬臨時回到上海，隨後失聯。失聯前，他曾向身邊人士透露被中國有關部門人員要求同行，並接受了訊問。據了解范雲濤患有宿疾，需妥善接受治療。

范雲濤原計劃在去年4月底、開學前夕返回日本，但至今仍未與住在日本的家人取得聯繫。亞細亞大學方面已做出停職處分，由其他教師代課。

亞細亞大學公布的資料顯示，范雲濤隸屬城市創造系，專攻國際法和政治學。他曾就讀於京都大學，著有眾多書籍，並以日本為據點持續從事研究。

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