為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國籍教授去年返鄉後失聯！日本亞細亞大學范雲濤疑遭拘捕

日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年2月回到上海後失聯，疑已遭當局拘捕。（圖片擷自X）

日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年2月回到上海後失聯，疑已遭當局拘捕。（圖片擷自X）

2024/04/22 14:14

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本《共同社》21日獲悉，日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤去年2月回到上海後失聯，疑已遭當局拘捕。事件可能導致正在惡化的中日關係進一步蒙上陰影。

《共同社》報導，中日消息人士透露，范雲濤去年2月底返回家鄉上海，失聯前曾與中方有關部門人員接觸，日本政府正密切關注事態發展；神戶學院大學教授胡士雲去年夏天臨時返中後，同樣失去了聯繫。

范雲濤因主導「鑒真項目」，多次率隊參訪與東渡日本的唐朝高僧鑒真頗有淵源的中國寺院，致力於促進中日青年交流。熟悉范雲濤活動的日籍學者難掩震驚表示：「努力開展中日交流的人為什麼……希望儘早見到他露面。」

多名消息人士指出，范雲濤去年2月下旬臨時回到上海，隨後失聯。失聯前，他曾向身邊人士透露被中國有關部門人員要求同行，並接受了訊問。據了解范雲濤患有宿疾，需妥善接受治療。

范雲濤原計劃在去年4月底、開學前夕返回日本，但至今仍未與住在日本的家人取得聯繫。亞細亞大學方面已做出停職處分，由其他教師代課。

亞細亞大學公布的資料顯示，范雲濤隸屬城市創造系，專攻國際法和政治學。他曾就讀於京都大學，著有眾多書籍，並以日本為據點持續從事研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國上海正妹律師月薪2.4萬 網瘋傳跑去做性暗示主播
2024/04/22 11:30

中國上海正妹律師月薪2.4萬 網瘋傳跑去做性暗示主播
WSJ踢爆在中工作40年英商人被抓坐牢 公司也註銷了
2024/01/27 05:36

WSJ踢爆在中工作40年英商人被抓坐牢 公司也註銷了

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
連「學術界戰狼」都被消失 矢板明夫：到底有誰可以安全回中國？
2024/03/20 00:20

連「學術界戰狼」都被消失 矢板明夫：到底有誰可以安全回中國？
自由說新聞》誰攪局南海？中共軍演嗆聲、美日澳聯手挺菲！
2024/04/07 15:50

自由說新聞》誰攪局南海？中共軍演嗆聲、美日澳聯手挺菲！

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播