正妹在超商說出手機號 噁男暗記騙出強吻猥褻吃官司

郭姓男子暗中記下正妹小茹的手機號碼，設局約出強吻猥褻，被女方告上警局法辦。示意圖，與新聞內容無關。（記者王俊忠攝）

2024/04/21 14:54

〔記者王俊忠 ／台南報導〕1名郭姓男子在台南市東區1家超商內，聽到店員詢問女子小茹（化名）手機電話時，郭男暗中記下女方電話號碼，隨後撥給小茹、設局約出女方見面，郭男見到小茹2度強摟並強吻嘴巴，女方氣得大罵「我不認識你」並報警。由於在法院審理時雙方達成和解，台南地方法院依強制猥褻罪判郭男8月徒刑、緩刑4年。

地院法官並對郭男緩刑訂出附帶條件，要求被告在緩刑期間須付保護管束，並於判決確定後1年內接受6場次法治教育；同時，郭男須依調解筆錄內容對小茹履行賠償責任，並禁止再對女方有身體或精神上的不法侵害及騷擾。

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判決指出，2023年10月30日凌晨3點許，郭男在台南東區1家超商內，聽到店員詢問正妹小茹的手機號碼，他暗中記下，隨後撥打給小茹，沒待小茹接聽就掛斷，讓小茹誤以為是朋友來電而回撥，郭男接到女方回撥電話時說「你下來看看，就知道我是誰」，兩人相約在台南東區某處見面。

同日凌晨3點21分許，小茹到相約地點查看時，郭男現身就違反女方意願、強摟小茹身身體及強吻嘴唇，小茹反抗掙脫後，跑到其住處樓梯間，被郭男追上，郭再把小茹壓制在牆壁上，再次強摟與強吻嘴巴。小茹氣得一再大罵「我根本不認識你，請你離開」，郭男才離開現場。

小茹向警方報案，之後經檢察官偵結起訴郭男。台南地院調查認定郭男對小茹所為是涉犯刑法強制猥褻罪，法官並痛批郭男與小茹素昧平生，竟在深夜見女方1人孤身可欺，違反女方意願對其強制猥褻，致小茹身心受創。惟念及郭在一審開庭時坦承犯行、允諾賠償女方達成調解，小茹起初不願原諒被告，後在法院調解程序表明願意原諒郭男，所以法院給郭男有附帶條件的緩刑判決，此案還可上訴。

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