康橋校車2個月內2起車禍 新北教育局開罰：國中部減招1班

康橋中學校車日前在文山隧道翻覆，造成多名學生受傷。（資料照）

2024/06/20 17:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋高中113學年度連續發生2起學生交通車事故，教育局針對學校交通車管理不善部分，依私立學校法第55條規定召開私立學校諮詢會，20日核定該校國中部114學年度減招1班。康橋高中對處分表示遺憾，將待收到公文後，依法提出申訴。

位於新店區的康橋高中，今年3月11日及5月21日連續發生2起學生交通車事故，分別造成約20名及3名學生輕傷，已嚴重影響學生交通安全甚鉅，教育局事後派員到校稽查，並要求學校提出檢討改善報告，包含事故發生經過、後續改善說明及對策，同時應提出具體積極預防管理措施、全面檢視車輛安全性、加強監督業者營運及對駕駛強化管理等作為。

請繼續往下閱讀...

首次稽查結果為事故車輛檢驗合格，車齡及駕駛人年齡均符合規定；惟學校未依規定將交通車租賃契約報教育局備查，教育局已發文糾正限期改善，並依兒童及少年福利與權益保障法開罰6000元。

學校於5月29日提出改善報告，改善措施包含強化行車速限管理、胎紋檢查、訂定安全駕駛規範及自主稽核等作為，如有違反者則依契約罰款或解約，教育局現依私立學校法第55條規定核定處分其國中部114學年度減少1班招生學生數。

教育局表示，持續強化全市校園交通車管理機制，包含完備申報管理機制、透過多元管道宣導法規、駕駛人專業知能及應變危機處理、對學生交通車加強聯合稽查，以預防事故發生。

如有查獲未核備學生交通車或未配置隨車人員等情事，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處負責人6,000元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改善，後續持續督導及追蹤改善情形。

新北市教育局於事故後派員稽查康橋中學交通車。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法