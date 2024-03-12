為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

康橋校車翻覆20傷 新北市教育局：今14生請假

新北市新店區康橋中學校車11日在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，多人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店區康橋中學校車11日在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，多人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/12 12:13

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市私立康橋中學一輛載有25生的校車昨（11）日晚間在台北市文山隧道發生翻覆意外，新北市教育局說明，今日有14名學生請假，教育局上午派稽查小組到校稽核，事故車輛在今年1月26日已由「龍萊交通企業有限公司」至士林監理站完成檢驗，檢驗結果合格，車齡及駕駛人年齡也符合「學生交通車管理辦法」規定，已要求學校瞭解肇事原因，如有違反合約應依規處理，最重可解除合約。

教育局說，該校未依「學生交通車管理辦法」第4條規定，將租賃契約報教育局備查，違反「兒童及少年福利與權益保障法」第29條及第90之1條規定，最重處以3萬元罰鍰，教育局今日已發文要求立即改善，並已通函全市學校再次重申學生交通車應依相關規定辦理。

整起事故含駕駛在內，共20人就醫，昨晚經醫院診治後陸續辦理出院返家休養；教育局說明，今（12）日有11位學生到校正常上課，其餘14位學生請假在家休息，教育局已請學校持續關注、心理輔導，學校今日也將進行全校安心演說及交通安全宣導，並針對受傷學生的課業進行個別關懷及補救。

教育局補充，每個月都有會同警察局及監理所辦理4至5次學幼童車聯合稽查，違規者皆依相關規定進行裁處與要求立即改善，並納入列管持續追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
康橋中學校車隧道內翻覆 20人受傷就醫
2024/03/12 06:32

康橋中學校車隧道內翻覆 20人受傷就醫
康橋校車隧道翻覆 侯友宜：再釐清為何僅這輛車打滑？
2024/03/11 23:43

康橋校車隧道翻覆 侯友宜：再釐清為何僅這輛車打滑？

浮島花園、主臥陽台！遠雄峰蘊 打動親子家庭
悚！康橋校車翻覆畫面曝 撞隧道牆壁後旋轉360度
2024/03/11 22:18

悚！康橋校車翻覆畫面曝 撞隧道牆壁後旋轉360度
台北文山隧道康橋中學校車翻覆15傷 信義快往信義路全線管制
2024/03/11 20:55

台北文山隧道康橋中學校車翻覆15傷 信義快往信義路全線管制

高市府私劣菸酒查緝考核連7年奪冠
台北文山隧道康橋中學校車翻覆 26生急逃車外至少15傷
2024/03/11 20:51

台北文山隧道康橋中學校車翻覆 26生急逃車外至少15傷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播