康橋校車翻覆20傷 新北市教育局：今14生請假

新北市新店區康橋中學校車11日在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，多人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/12 12:13

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市私立康橋中學一輛載有25生的校車昨（11）日晚間在台北市文山隧道發生翻覆意外，新北市教育局說明，今日有14名學生請假，教育局上午派稽查小組到校稽核，事故車輛在今年1月26日已由「龍萊交通企業有限公司」至士林監理站完成檢驗，檢驗結果合格，車齡及駕駛人年齡也符合「學生交通車管理辦法」規定，已要求學校瞭解肇事原因，如有違反合約應依規處理，最重可解除合約。

教育局說，該校未依「學生交通車管理辦法」第4條規定，將租賃契約報教育局備查，違反「兒童及少年福利與權益保障法」第29條及第90之1條規定，最重處以3萬元罰鍰，教育局今日已發文要求立即改善，並已通函全市學校再次重申學生交通車應依相關規定辦理。

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整起事故含駕駛在內，共20人就醫，昨晚經醫院診治後陸續辦理出院返家休養；教育局說明，今（12）日有11位學生到校正常上課，其餘14位學生請假在家休息，教育局已請學校持續關注、心理輔導，學校今日也將進行全校安心演說及交通安全宣導，並針對受傷學生的課業進行個別關懷及補救。

教育局補充，每個月都有會同警察局及監理所辦理4至5次學幼童車聯合稽查，違規者皆依相關規定進行裁處與要求立即改善，並納入列管持續追蹤。

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