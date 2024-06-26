僅私人遊艇數狂飆 立委批法規「太落後」阻遊艇觀光

立委林俊憲26日質詢交通部航港局，質疑台中和安平港今年無郵輪到訪。（記者蔡昀容攝）

2024/06/26 12:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣四面環海，政府推海洋觀光，交通部航港局今（26日）赴立法院交通委員會備詢，立委林俊憲表示，台灣自用（私人）遊艇達1166艘，可攬客的非自用遊艇卻僅278艘，批法令太落後，包括不能A點出發B點回、購物不能帶上船，影響遊艇業發展；此外，七大國際商港，安平跟台中港遊輪停靠航次，今年竟掛蛋。航港局回應，遊艇方面已著手研擬修法船舶法，遊輪部分會持續努力。

交通部常務次長林國顯、航港局長葉協隆等，今於交通委員會專案報告並接受質詢。林俊憲指出，我國2013年自用遊艇有118艘，非自用0艘，到了2023年，自用遊艇爆漲10倍至1166艘，非自用卻僅278艘，漲幅相差甚鉅。

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林俊憲認為，數據顯示海洋活動有其需求，台灣四面環海，也能發展環島航線，大部分民眾多得搭非自用遊艇，但法令綁得死，導致非自用遊艇數量少，例如不能A地出發B地回、落地買東西不能攜回、不能載貨物，「台灣是海洋國家，法令卻這麼落後」。

葉協隆回應，近期已研擬船舶法修正草案，促進多元彈性的經營型態；林國顯表示，航港局已開過公聽會，會中也認同要修訂，促進發展，遊輪方面也會持續努力。

此外，林俊憲說，疫情後郵輪市場復甦，但我國今年郵輪船期預估，基隆港194航次、高雄港31航次、花蓮7航次、澎湖5航次、蘇澳1航次，安平和台中竟掛蛋，要求相關單位提高遊輪業者靠港誘因。

葉協隆會後說明，過去非自用遊艇是以俱樂部型態的思維管理，航港局已擬修正草案，規劃更名為營業用遊艇，讓不特定旅客搭乘更有彈性，希望解除甲地出甲地回等限制，目前草案已呈報交通部審議中。

台灣港務股份有限公司董事長李賢義表示，為配合觀光發展，去年到今年，郵輪業者停泊免費，同一艘郵輪來超過5艘次，每人460元旅客服務費全免；但郵輪業者評估航線時，會評估利益和人次，例如台中，主要是港口離市區太遠，且需要景點遊程作為配套。

李賢義認為，台灣港口場域沒有問題，但希望有主政單位出面組「Team（團隊）」規劃，例如觀光署，結合航港局、地方政府、旅行社業者等，來推展配套措施，吸引郵輪靠港；港務公司也有努力，到日本、邁阿密等地招商，明年就有日本郵輪會到台中港，海洋富士號明年是第一年下水，將從橫濱出發，停靠高雄、台中、基隆再返回橫濱，船體3萬2000噸，可載468人，船小、人少但走高檔路線，帶外籍客玩台灣。

台灣港務股份有限公司董事長李賢義表示，明年會有1艘日本郵輪停台中港。（記者蔡昀容攝）

立法院交通委員會26日邀交通部航港局專題報告和備詢。（記者蔡昀容攝）

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