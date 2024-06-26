為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

僅私人遊艇數狂飆 立委批法規「太落後」阻遊艇觀光

立委林俊憲26日質詢交通部航港局，質疑台中和安平港今年無郵輪到訪。（記者蔡昀容攝）

立委林俊憲26日質詢交通部航港局，質疑台中和安平港今年無郵輪到訪。（記者蔡昀容攝）

2024/06/26 12:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣四面環海，政府推海洋觀光，交通部航港局今（26日）赴立法院交通委員會備詢，立委林俊憲表示，台灣自用（私人）遊艇達1166艘，可攬客的非自用遊艇卻僅278艘，批法令太落後，包括不能A點出發B點回、購物不能帶上船，影響遊艇業發展；此外，七大國際商港，安平跟台中港遊輪停靠航次，今年竟掛蛋。航港局回應，遊艇方面已著手研擬修法船舶法，遊輪部分會持續努力。

交通部常務次長林國顯、航港局長葉協隆等，今於交通委員會專案報告並接受質詢。林俊憲指出，我國2013年自用遊艇有118艘，非自用0艘，到了2023年，自用遊艇爆漲10倍至1166艘，非自用卻僅278艘，漲幅相差甚鉅。

林俊憲認為，數據顯示海洋活動有其需求，台灣四面環海，也能發展環島航線，大部分民眾多得搭非自用遊艇，但法令綁得死，導致非自用遊艇數量少，例如不能A地出發B地回、落地買東西不能攜回、不能載貨物，「台灣是海洋國家，法令卻這麼落後」。

葉協隆回應，近期已研擬船舶法修正草案，促進多元彈性的經營型態；林國顯表示，航港局已開過公聽會，會中也認同要修訂，促進發展，遊輪方面也會持續努力。

此外，林俊憲說，疫情後郵輪市場復甦，但我國今年郵輪船期預估，基隆港194航次、高雄港31航次、花蓮7航次、澎湖5航次、蘇澳1航次，安平和台中竟掛蛋，要求相關單位提高遊輪業者靠港誘因。

葉協隆會後說明，過去非自用遊艇是以俱樂部型態的思維管理，航港局已擬修正草案，規劃更名為營業用遊艇，讓不特定旅客搭乘更有彈性，希望解除甲地出甲地回等限制，目前草案已呈報交通部審議中。

台灣港務股份有限公司董事長李賢義表示，為配合觀光發展，去年到今年，郵輪業者停泊免費，同一艘郵輪來超過5艘次，每人460元旅客服務費全免；但郵輪業者評估航線時，會評估利益和人次，例如台中，主要是港口離市區太遠，且需要景點遊程作為配套。

李賢義認為，台灣港口場域沒有問題，但希望有主政單位出面組「Team（團隊）」規劃，例如觀光署，結合航港局、地方政府、旅行社業者等，來推展配套措施，吸引郵輪靠港；港務公司也有努力，到日本、邁阿密等地招商，明年就有日本郵輪會到台中港，海洋富士號明年是第一年下水，將從橫濱出發，停靠高雄、台中、基隆再返回橫濱，船體3萬2000噸，可載468人，船小、人少但走高檔路線，帶外籍客玩台灣。

台灣港務股份有限公司董事長李賢義表示，明年會有1艘日本郵輪停台中港。（記者蔡昀容攝）

台灣港務股份有限公司董事長李賢義表示，明年會有1艘日本郵輪停台中港。（記者蔡昀容攝）

立法院交通委員會26日邀交通部航港局專題報告和備詢。（記者蔡昀容攝）

立法院交通委員會26日邀交通部航港局專題報告和備詢。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄港遊艇泊位 下月突破200席
2024/04/17 05:30

高雄港遊艇泊位 下月突破200席
遊艇業者插旗台南安平 6千萬「海上移動宴會廳」開箱
2024/05/03 22:09

遊艇業者插旗台南安平 6千萬「海上移動宴會廳」開箱

三大園區加持 台史博館特區增值力道強勁
台灣遊艇入口網 四大功能一次滿足
2024/02/20 13:22

台灣遊艇入口網 四大功能一次滿足
郵輪產業疫後復甦 今年進出港旅客上看81.6萬人次
2024/06/05 13:16

郵輪產業疫後復甦 今年進出港旅客上看81.6萬人次

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播