好熱啊！屏東清潔隊員強制戴工程安全帽收運垃圾

屏東市清潔隊員強制戴工程安全帽收運垃圾。（屏東市公所提供）

2024/06/26 12:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕清潔隊員收運垃圾強制要戴工程安全帽，屏東市嚴格執行，近來因為天氣太熱讓清潔隊員都熱的受不了，認為工程帽安全不透風，不能因為曾發生事故就強制執行，屏東市清潔隊長陳室源表示，職業安全衛生法規定就是要戴安全帽，一切以安全第一為考量，屏東市有200多位清潔人員，法規有規定必須嚴格執行。

天氣愈來愈熱，屏東室外溫度動輒34度以上，在室外工作相當的辛苦，屏東市最近強制要求清潔隊員收運垃圾時一定要戴工程安全帽，並且派員稽查，發現未依規定就罰款，讓許多清潔隊員大呼吃不消，屏東市民代表李漢鐘更建議是否能採購通風式的安全帽，例如腳踏車帽等較通風。

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屏東市清隊隊長陳室源表示，依據職業安全衛生法規定，清潔人員在外工作就必須要戴安全帽，嘉義曾發生清潔人員未戴安全帽執勤時摔死的意外，相關人員被判刑處分，因此規定是無法改變的，一切以安全考量為優先，屏東市有200多位清潔人員，此次率先執行，所使用的工程安全帽是經過驗證，而腳踏車帽則是沒有經過安全驗證，所以才會規定要戴工程安全帽，雖然天氣很熱，但因為垃圾車出勤大部分都在下午到晚上時間，這時溫度已比較降低，應該可以忍受。

屏東市清潔隊員戴工程安全帽收運垃圾，在大熱天工作相當辛苦。（屏東市公所提供）

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