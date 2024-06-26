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台南市區秘境「哈赫拿爾森林」曝光

揭開「哈赫拿爾森林」神秘面紗。 （記者洪瑞琴攝）

揭開「哈赫拿爾森林」神秘面紗。 （記者洪瑞琴攝）

2024/06/26 12:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕見證「臺南400」，揭開「哈赫拿爾森林」神秘面紗！這座台南市區唯一保留森林樣貌的秘境，過去人煙罕至，現在配合竹溪流域整治計劃，形塑野趣淨地，目前工程驗收中，預計9月正式對外亮相。

竹溪是台南舊市區唯一一條自有天然水源的河川，過往擁有很多自然生態，林蔭濃密，鳥語花香，全台最古佛寺竹溪寺即座落中游地區。隨著時空演變，竹溪成為現代排水道，一度淪落惡臭污名，但在中央與地方合力打造下，變身市區難得的親水廊帶。

水利局表示，隱於竹溪寺旁的這座「哈赫拿爾森林」，最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，其名為「哈赫拿爾森林」（Hagenaears Bosch），意為「海牙人的森林」，亦曾是野鹿群棲的古獵場，即便周遭聚落城市隨著時代更迭變化，林中仍保持巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一。

水利局延續竹溪整治計畫，透過前瞻基礎建設計畫補助，以尊重友善森林生態，以低度開發原則，營造市區首條森林手作步道，讓這座承載著自荷治時期積累至今的文化歷史森林，從文獻紀錄「走」出來，首度公諸於世，作為今年「臺南400」的見證。

水利局減少使用混凝土、瀝青等硬鋪面，為森林內的野生動物保留生物通道。據委外調查，林內有台灣西部平原蝶種，亦曾監測發現到台灣特有種斯文豪氏攀蜥，台灣特有亞種則有赤腹松鼠、大卷尾、小雨燕、褐頭鷦鶯、樹鵲、白頭翁。

水利局表示，未來整體步道將結合定點解說系統的導入，讓民眾親近探訪台南都市綠肺與蜿蜒其中的水脈，並與文化知識鏈結，打造一塊遠離都會塵囂且富含歷史文化底蘊的野趣淨地。

「哈赫拿爾森林」（Hagenaears Bosch），從文獻記載首度公開亮相。（記者洪瑞琴攝）

「哈赫拿爾森林」（Hagenaears Bosch），從文獻記載首度公開亮相。（記者洪瑞琴攝）

「哈赫拿爾森林」與竹溪寺見證竹溪人文歷史。（記者洪瑞琴攝）

「哈赫拿爾森林」與竹溪寺見證竹溪人文歷史。（記者洪瑞琴攝）

竹溪流域整治重現台南親水城市。（記者洪瑞琴攝）

竹溪流域整治重現台南親水城市。（記者洪瑞琴攝）

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