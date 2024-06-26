桃園「好孕專車」7/1起納北北基、新竹縣市車隊 達1.6萬輛服務

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，7月1日起將納入北北基、新竹縣市等5縣市車隊加入。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/26 11:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「好孕專車」今年婦女節上路，初期媒合7大車隊、逾3500輛計程車投入服務，許多準媽媽反映有往返外縣市需求，桃市府今（26）宣布，7月1日起納入北北基、新竹縣市等5縣市車隊加入，可望增加1萬2500以上車輛數，總服務車數可達1萬6000輛。

桃園市出生率持續居六都之冠，「好孕專車」補助孕婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求，每趟次最高補助250元，每人補助額度最高9000元，並與悠遊卡公司合作推出「一生好運卡」專卡，孕婦從領卡日起到產後7個月皆可使用。

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桃市府婦幼發展局統計，自3月8日至6月25日止，總計受理申請好運卡7124件，已通過審核6741件，不符合資格105件，其餘待審核及補件278件，核發率94.6%。

「好孕專車」初期媒合7大車隊、3500輛車投入服務，並補助車輛完成悠遊卡機裝設，政策上路至今，許多準媽媽反映有通勤、往返外縣市的交通需求，希望市府能擴大好孕專車服務範圍。

市長張善政今主持市政會議表示，市府決定將「好孕專車」計畫更加擴大，納入北北基、新竹縣市等5個縣市共同生活圈的車隊加入，可望增加1萬2500輛以上的車輛數，屆時總服務車輛數將超過1萬6000輛，擴大之後準媽媽們使用好孕專車的便利性將大幅提高。

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，7月1日起將納入北北基、新竹縣市等5縣市車隊加入。（記者鄭淑婷攝）

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，7月1日起將納入北北基、新竹縣市等5縣市車隊加入。（記者鄭淑婷攝）

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