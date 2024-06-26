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提升萬金杜鵑品牌效益 新北2026年打造4處AI美學展示苗圃

新北市發展永續農業，預計2026年打造4處萬金杜鵑AI美學展示苗圃。（記者賴筱桐攝）

新北市發展永續農業，預計2026年打造4處萬金杜鵑AI美學展示苗圃。（記者賴筱桐攝）

2024/06/26 12:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年推動「農業健康式／市」政策，為減緩氣候變遷造成衝擊，市府積極發展永續農業，將產業導入智能科技，預計2026年將打造4處萬金杜鵑AI美學展示苗圃，累計種植1100萬株灌木，並翻轉全市28處漁港，累計改善250座全齡特色共融公園。

農業局代理局長諶錫輝今天在市政會議進行專題報告，他表示，為降低氣候變遷對農業的影響，透過「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」4大主軸，達到淨零碳排目標。新北市推動有機友善耕作，栽種面積達639公頃，每年可減少445公噸碳排放，同時以計畫性植樹，每年增加148萬噸碳匯。

舉例而言，新北市鼓勵筍農使用碎竹機破碎老竹，避免焚燒產碳排，每年處理1854公噸老竹，減少碳排放1208公噸，破碎後的老竹可做為生物燃料或土壤有機肥施用，達到循環永續農業。另外，行政作業秉持減碳精神，新北市每年約有140件水土保持計畫申請案件，每案約使用1.5箱A4紙，農業局推動水保審查業務數位化，每年可減少50萬張紙消耗，相當於減少9500公斤碳排放量。

諶錫輝指出，市府針對49條重要道路進行綠美學施作，改善公有閒置空地及新北綠家園共17處，5年來累計種植逾800萬株灌木，預計2026年累計種植1100萬株，固碳量超過每平方公尺9萬噸。

另外，農業局推動「萬金杜鵑」品牌，在萬里、金山道路廣植超過10萬株杜鵑，其中瑪鋉溪畔營造2萬株杜鵑花海，並辦理花展，品牌獲5項國際獎項肯定，今年觀展人數較去年成長近2倍，年銷售量增加2成，已創造7億多元產值。

諶錫輝表示，市府預定2026年在萬里金山地區，打造4處「萬金杜鵑AI美學展示苗圃」，結合智能環境控制，協助產業轉型觀光苗圃，預計展示上百種杜鵑花，同時作為復育台灣原生杜鵑基地，可望提升品牌效益，開創10億元商機。

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，在萬里、金山道路廣植超過10萬株杜鵑。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，在萬里、金山道路廣植超過10萬株杜鵑。（記者賴筱桐攝）

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