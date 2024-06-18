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新北永續美食烹調日 食育士感恩餐會研發創新菜色

永平國小食育推手游素珠（右）向教育局副局長劉明超介紹新菜色。（記者翁聿煌攝）

永平國小食育推手游素珠（右）向教育局副局長劉明超介紹新菜色。（記者翁聿煌攝）

2024/06/18 15:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永平國小於日前辦理「永續美食烹調日暨食育士期末感恩餐會」，響應聯合國永續發展目標（SDGs），結合SDGs2「促進永續農業」使用友善耕作食材及SDGs3「良好健康與福祉」設計低碳蔬食菜單，探討永續飲食菜色開發，包含「薑黃天貝蘋果泡菜」及「義式番茄醬燒素鮑魚」料理，將永續飲食觀念活用於課程料理研發。

永平國小校長唐永安說，永平國小校訂食育課程以低碳蔬食為核心理念，將健康均衡飲食（Meal）、碳足跡及包材減量（Reduction）及感恩惜食（Treasure）融入於校訂課程中，而永平國小做為新北市食育教育中心學校，7月4日及5日將再續好食光，辦理「食育親子育樂營隊，主題包含永續飲食烹飪、國際飲食料理等豐富內容，使家長及孩子們都能收穫滿滿。

永平國小食育推手游素珠老師表示，感恩能在福智文教基金會學習，投入食育士培訓工作，回首11年不厭倦，並推薦福智文教基金會講師和基金會中和教室講師，一起分工指導食育士的研習成長，協同一群有愛心的賢善士，共同推動綠色飲食節能減碳，讓地球環境永續。該校食育士江品儀也表示，國際永續美食烹調日的精神正好與永平食育課程精神相呼應，認識食物與環境，食物與文化，食物與健康彼此相互影響的關係。

3年級學童蔡知希說，上完食育課，讓自己知道原來懂得好好挑選食材、懂得吃得好、吃得營養也可以學到永續保護地球的方法。

新北市永續美食烹調日暨食育士期末感恩餐會，現場展示許多新菜色。（記者翁聿煌攝）

新北市永續美食烹調日暨食育士期末感恩餐會，現場展示許多新菜色。（記者翁聿煌攝）

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