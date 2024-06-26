「巧克力」納管喊卡！ 食品重金屬新制7月上路

衛福部食品藥物管理署今在例行記者會。 （記者邱芷柔攝）

2024/06/26 12:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（26日）公布，7月起將加嚴管制食品中的重金屬，針對特定嬰幼兒食品、禽畜內臟類及堅果油籽類等三大類，加嚴及增訂鉛、鎘重金屬限量，違規者除沒入銷毀產品，最重可處300萬元罰鍰，原先預告納管的「巧克力」此次不在納管之列，食藥署說明，為接軌國際，巧克力將擬定新預告，最快明年1月上路。

食藥署食品組組長鄭維智說明，特定嬰幼兒食品方面，粉狀類的「﻿嬰幼兒配方食品、﻿較大嬰兒配方輔助食品、﻿特殊醫療用途嬰幼兒配方食品」及嬰幼兒飲品重金屬鉛含量均不得超過0.020ppm，鎘含量方面粉狀幼兒配方食品及嬰幼兒飲品不得超過0.02ppm，液狀幼兒配方食品則不得超過0.01ppm。

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鄭維智說，禽畜內臟方面則加嚴鉛限量，依不同禽畜類限量值在0.1ppm至0.2ppm間；堅果、油籽則增訂鎘限量，松子、其他堅果類、油菜籽、芥菜籽、亞麻籽、葵花籽其他油籽（如芝麻）等，依不同種類限量值介於0.1ppm至0.5ppm間。

食藥署副署長林金富說，此次新制主要是考量重金屬會影響神經發育，留下終身後遺症，因此對於嬰幼兒特定族群的保護是政府本來就要做的，此外，國人有吃禽畜內臟、堅果類的習慣，因此加嚴重金屬管理。

林金富強調，上述規定自今年7月1日上路，市面流通販售產品，皆應符合規定限量，非以產品製造日期認定，除了會有年度方案進行市面產品稽查，邊境查驗也將採相同標準，違者可依食安法第52條規定，將產品沒入銷毀，業者若未在限期內改正，則可處3到300萬元以下罰鍰。

至於原先預告納管的「巧克力」不在此次新制之列，林金富說明，因預告評論期間食藥署收到專家建議，國際食品法典委員會（CODEX）針對巧克力提出新的標準，且比國內規畫更周延，因此食藥署將重新規畫針對巧克力的重金屬限量標準，預告後預計最快明年1月可以上路。

我國7月起將加嚴管制食品中的重金屬，針對特定嬰幼兒食品、禽畜內臟類及堅果油籽類等三大類，加嚴及增訂鉛、鎘重金屬限量。 （食藥署提供）

嬰幼兒食品加嚴鉛及增訂鎘限量。 （食藥署提供）

禽畜內臟方面則加嚴鉛限量。（食藥署提供）

堅果油籽類增訂鎘限量。（食藥署提供）

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