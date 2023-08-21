強拉老闆娘看「蝌蚪」 他涉猥褻判決竟逆轉勝

楊男涉嫌猥褻卡拉OK店女老闆被判刑，上訴最高法院後被撤銷，發回高雄高分院重新審理。（記者鮑建信攝）

2023/08/21 07:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市某卡拉OK店女老闆「小真」（化名）詢問楊姓顧客，工作服繡「蝌蚪」2字是否為公司名稱，竟被強拉到廁所「看更多蝌蚪」遭猥褻；高等法院高雄分院判楊姓顧客徒刑8月，但最高法院認為仍有疑點未釐清撤銷發回，法官將開庭重新審理。

檢方指出，2020年10月18日晚上11點多，楊男在高雄市楠梓區卡拉OK店消費時，老闆小真見其工作服繡「蝌蚪」2字，好奇詢問是否為公司名稱？他回說，要帶她至廁所看更多「蝌蚪」，並徒手強拉前往，涉嫌緊抱、碰觸其胸部，及親臉頰、頸部等處，導致右手背等處抓傷（傷害未據告訴）。

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楊男辯稱，否認犯行，強調當時酒後半開玩笑說「蝌蚪還有長眼睛」，就是生殖器有「入珠」，是小真說要看，才拉她走了約6公尺，隨後她就說「不要再玩了，否則要翻臉了」，於是他就把手放開。

一、二審調查，楊男的確拉「小真」往廁所方向走去，「小真」也有掙扎、反抗動作。另楊男曾說，成年人應該都知道「蝌蚪」，就是指精蟲，並傳達有性需求訊息，乃依強制猥褻罪判處有期徒刑8月。

楊不服判決上訴，最高法院認為原判決針對他有無「自後方緊抱小真摸胸、強吻臉、頸」等犯行，應調查其他補強證據，以擔保小真指述的真實性，已達毫無合理可疑，因此發回高雄高分院重新審理。

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