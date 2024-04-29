教保員拍頭、推頭！桃園八德某私幼傳虐童 7童受害

桃園市八德區某私立幼兒園傳出虐童事件。（情境照）

2024/04/29 12:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區某私立幼兒園幼幼班日前傳出虐童事件，桃市府教育局調出監視器追查，發現不只有1名孩童受害，園內2名教保員總計對7名孩童有拍頭、推頭行為，已對幼兒園裁罰12萬元，也將對2名涉案教保員從重裁處；在地議員朱珍瑤表示，案發後接到許多家長陳情，呼籲教育局仔細查明到底有多少孩童受害。

有家長在臉書社團PO文揭露，本月3日到學校接送2歲女兒時，孩子突然反映「老師打我的頭」並用手打頭示範，老師還不斷問孩子「老師剛剛是不是有給你糖糖」，最後才告訴孩子只是摸一下，試圖轉移焦點，事後越想越不對，要求查看監視器影像並報警。

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朱珍瑤表示，涉案教保員一開始避重就輕，直到調出監視錄影畫面才坦承，雖然教育局於第一時間已查明並懲處園方，園方表示願意負責且接受退費外，也立即將涉案教保員解聘，不過，案發後她陸續接到家長陳情，疑似不當管教事件在該園恐怕已經存在許久。

她表示，綜合多位家長的陳情，幾乎都是孩子曾反映老師有捏大腿或打頭、臉、手等部位，也有部分家長曾發現孩子身上有不明瘀青或紅腫，直到此事見報，才驚覺有可能遭到不當管教，雖然監視器畫面保存有一定期限，仍呼籲有疑慮的家長，可簡單整理時間及事由，將集體要求教育局併同處理，查明真相並解除家長心中的疑慮。

教育局表示，經調閱監視器畫面，發現有2名教保員有對孩子拍頭、推頭行為，總計有7名孩童受害，包括在臉書PO文家長的孩子，已依違反教保服務人員條例重罰幼兒園12萬元，至於2名涉案教保員部分將另案從重裁罰，也將持續調查有無其他孩童受害。

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