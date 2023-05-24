在校內猥褻女學童 軍人稱罹「戀童症」求減刑

案發時是軍人的蔡男，在校內猥褻女童，以罹患「戀童症」求減刑，台中地院沒有接受。（記者張瑞楨攝）

2023/05/24 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕案發時是現役軍人的蔡姓男子，去年（2022年）跑到中市一所國小籃球場，搭訕未滿14歲的女童小芳與表哥等人，以認識穴道為幌子，將小芳帶到偏僻處猥褻得逞，台中地方法院審理時，辯護律師指稱，蔡男「經診斷有疑似戀童症，此戀童障礙已屬慢性精神疾病」，聲明減輕其刑，法官卻認為他案發後描述回憶流暢，辨識能力並無顯著降低，依「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」判刑3年2月，可上訴。

判決書指出，當時是現役軍人的蔡男（案發後退伍）於2022年10月8日下午，到國小籃球場搭訕國小女學童小芳（化名），以認識穴道為由藉機攀談，將小芳帶至該國小總務處旁的無障礙坡道處強制猥褻，小芳返家後，小芳之母察覺異狀而報警，警方調閱監視器查獲蔡男。

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蔡男於偵查時坦承犯行，台中地院審理時，律師辯護說，蔡男診斷有「疑似戀童症」，屬於慢性精神疾病，影響蔡男的控制能力，導致辨識行為違法等能力顯著減低，應依法減刑。

法官調閱證據，發現蔡男另外涉嫌一起違反「違反兒童及少年性剝削防制條例」案件，士林地方法院送交中國醫藥大學附設醫院鑑定，該鑑定結果記載蔡男「疑似戀童癖」。

不過，法官認為，蔡男犯後警詢、偵查中，回答內容均切題，並無語意不清，對案情皆能回憶而流暢陳述，並沒有辨識能力顯著降低，因此無從減輕其刑，據此判決3年2月，可上訴二審。

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