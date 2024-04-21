寵物、寶寶人氣投票不單純 詐團釣魚騙個資新管道

詐團群組誘騙中獎對話。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/21 14:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕日前有民眾反映收到好友私訊，請他幫寵物、寶寶或是小朋友的參賽畫作投票，點進去卻要求提供姓名、電話等個資，連照片也索取，甚至還說加入投票活動，可以抽中獎品，刑事警察局指出，這些可能都是詐騙集團用來施詐的釣魚網站，目的是騙取及盜用個人資料，甚至引導民眾加入投資群組詐財，提醒千萬要注意。

刑事局指出，有詐團設計假的寵物或是寶寶模特兒徵選活動，誘騙民眾加入通訊軟體的徵選投票群組，等個資到手，就請被害人再加另一個群組，由其他專員進行服務，但最後進入社群後看到的都是「偽家長們」發出投資獲利的訊息，一步步踏入投資詐騙圈套，在群組中也可看到有人展現出投資獲利的銀行入帳單、相關照片或影片來博取他人信任。

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警方說，有黃姓女子在參加活動後，對方稱她抽中名牌包，要求匯款付關稅約500元，帶民眾付完錢，又跟民眾說還有刮刮樂活動，隨後稱她已抽中現金近10萬元，並稱獎金無法匯出，要求她提供其他戶頭資料，黃女直覺有異，向銀行及165反詐專線反映後始知遭詐。

警方提醒，不明連結切勿點擊，亦別輕易在網路提供或傳送個人證件資料，若是由朋友發送的投票訊息，也務必與朋友確認訊息是否為本人發送，可與朋友分享彼此才知道的事情來判斷是否為本人，另外也可查詢投票活動是否為正式官方舉辦，以確保自身權益。

警方提醒切勿點進假票選釣魚詐騙網站。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒切勿點進假票選釣魚詐騙網站。（記者姚岳宏翻攝）

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