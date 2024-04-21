大嫂睡小叔 投資失利滾床單5年見光

小叔與大嫂不倫戀，因投資失利姦情曝光。（情境示意圖）

2024/04/21 14:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男對向自己的大嫂拉保險，兩人搞到床上，三不五時到賓館開房間和出遊，時間長達5年，姦情之所以曝光係因黃男揪大嫂投資柬埔寨房地產，結果被詐騙集團騙光，大嫂失金150萬台幣，雙方因投資失利而翻臉。黃男要大嫂不要追究投資失利一事，否則大家玉石俱焚，但大嫂仍有意追討，結果她跟小叔的姦情因此曝光，黃妻得知，嚥不下這口氣，提婚姻損害賠償告訴，要求賠償100萬元，法院判賠25萬元，大嫂也對小叔黃男提投資損害賠償，法院判賠36萬餘元。

黃男與大嫂因投資失利而撕破臉，兩人的不倫因此傳開，這起「家族霹歷火」起因於2016年黃男向大嫂拉保險，雙方後來發展成無話不談的密友，黃男供稱，兩人經常在車內擁抱，也時常出遊，投宿旅館時發生性行為，黃男具體指出旅館名字。

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大嫂向法官說，小叔不僅向她拉保險，還揪她投資柬埔寨的房地產，她前後投入5萬美金（約150萬元），結果血本無歸，小叔只向她說，「被詐騙集團騙了」。

法官表示，考量被告對原告婚姻侵權之時間、樣態，造成精神上痛苦之程度非輕等一切情狀，認原告請求之非財產上損害，應以25萬元為適當。

而對於投資失利一事，大嫂一度有意「放下」，只希望姦情不要敗露，但後來事件失控，黃妻獲友人告知「你先生跟大嫂上床」，黃妻嚥不下這口氣，執意對大嫂提告，而大嫂也對偷吃的對象（即小叔黃男）提投資損害賠償。

雖然黃男在法庭上口口聲聲說，都被詐騙集團騙光了，但法官表示，黃男確實收到大嫂匯來投資的款項，但從中發現其中有36萬3375元未辦理匯出投資，因此黃男必須還上述款項給對方。

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