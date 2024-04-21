休假警台中秀證件疑喬車位！內湖分局將懲處：女友家人扣自家警到場

白衣男（右2）被控秀「警察服務證」卡車位。（擷自社會事新聞影音）

2024/04/21 19:04

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真是警察？白衣男秀證件搶車位 台中警查無此人 疑任職北部某分局

〔記者陸運鋒／台北報導〕台中市公益路有有「美食華爾街」之稱，但昨天傳出停車卡位糾紛，民眾指控一名白衣男掏出警察服務證，並嗆「我就是警察，怎樣！請你離開」，質疑濫用公權力。對此，台北市內湖警分局證實，該名白衣男確實為康寧派出所陳姓員警，有關陳員休假期間疑有言行不週部分，將由督察組續查及依規定處理。

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據了解，事件起因為陳姓男子等候1輛白色轎車移出停車格，但準備停車時，另輛與白車相識的休旅車突然從旁邊插進來，陳男認為休旅車即是插隊車輛，雙方因此發生爭執，而白車走下穿黑衣李姓男子及白衣男子，白衣男隨即掏出皮夾秀出警察服務證，並說自己就是警察，請他（指陳男）離開，陳男氣得報警求助，經調解後雙方各自離去。

對此，台北市內湖警分局表示，陳姓員警昨天為休假期間，稱當時接獲女友家人通知有停車糾紛且已報警，並請他前往協助了解。陳員到場後對方質疑女友家人「不是要叫警察」，其女友家人告知對方「旁邊這位就是警察」。

然而，陳員為避免對方認為自己是假警察，所以亮出警員證，並說明自己為休假中的警察，而後見對方有所質疑，便請對方聯繫當地派出所到場處理。

內湖警分局副分局長呂政國今晚回應，該名白衣男確實為康寧派出所陳姓員警，對於陳員在休假期間表明警察身分處理家人私事，導致民眾觀感不佳，確實有所不妥，後續將由督察組調查後依規定懲處。

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