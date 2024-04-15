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台中刺青師在自家販毒「門戶洞開」 警上門他癱昏沙發上

劉男因剛「走水路」施打完海洛因，癱昏在沙發上。（警方提供）

劉男因剛「走水路」施打完海洛因，癱昏在沙發上。（警方提供）

2024/04/15 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子是刺青師，因染毒索性幹起販毒勾當，自認最危險的地方最安全，竟以透天厝住處做為毒品交易處所，還大方提供讓藥腳吸毒解癮，市刑大上月底鎖定查緝時，赫然發現不但大門未鎖，連他都因剛「走水路」施打完海洛因，癱昏在沙發上，渾然不知警察上門，堪稱史上最誇張毒販。

台中市刑大偵三隊長李振成今天說明案情指出，該隊去年底接獲情資，擔任刺青師的劉姓男子（45歲）涉嫌販毒，經展開跟監蒐證後，掌握劉男位在潭子區的透天厝住處、住處附近的刺青工作室、交通工具及藥腳，發現劉除會直接到藥腳處販毒，還大方邀藥腳前來其住處交易，一起施用毒品同樂。

警方上月底見時機成熟前往查緝，沒想到透天厝連門都沒鎖，門戶洞開，直接持搜索票進入，當場在屋內查獲分別45歲、65歲的鄭女及蔡男等兩名藥腳，至於劉男則是剛以俗稱「走水路」方式，以注射針筒施打海洛因，導致意識模糊，整個人癱軟在客廳沙發上，昏迷中遭上銬逮捕。

警方同時在現場查扣海洛因8.5公克、安非他命8.72公克等毒品，以及注射針筒、吸食器等證物，訊後全案依毒品罪嫌送辦，檢方訊問後命劉以3萬元交保，其餘涉案人請回。

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警方到劉男住處搜索。（警方提供）

警方到劉男住處搜索。（警方提供）

警方查扣海洛因、安非他命及注射針筒等證物。（警方提供）

警方查扣海洛因、安非他命及注射針筒等證物。（警方提供）

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