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台中派出所長自戕亡 事前傳訊太太「對不起」

台中市警局副局長郭士傑今說明案情。（市警局提供）

台中市警局副局長郭士傑今說明案情。（市警局提供）

2024/02/04 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局勤工派出所所長裘景智，昨晚10時許被發現在寢室內中彈倒臥血泊，送醫搶救仍因傷重身亡，檢方4日完成相驗，確定是頭部開一槍「右腦入左腦出」自戕，經查，他在自戕前幾分鐘曾傳訊給妻子「太太，對不起」，另針對此自戕案，市警局今天下午也由副局長郭士傑出面，提出三點說明如下：

一、本局第三分局勤工所裘所長疑似自戕案，經過現場採證、調閱cctv（監視器）以及檢察官相驗後，確認是裘所長以自己領用之配槍舉槍自戕。

二、至於自戕的原因，裘所長並沒有留下遺書，經本局檢視他的手機，他在自戕前有用line通訊提到「最近發生的事情，讓我身心俱疲」，據調查，裘所長在今年1月9日與同仁在執行取締酒駕執行酒測及逮捕過程當中，有被民眾提告傷害罪，經初步和解不成，研判可能造成裘所長內心的壓力，導致他心情有受到影響而發生憾事。

三、裘所長之前擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平常工作非常認真積極，發生這樣的事情，本局深感遺憾不捨，也會全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜，另本局也請專業的諮商師，針對本案相關同仁做好心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

另三分局強調，裘所長勤務中因公涉訟，相關案件尚在偵審中，未判決確定前應以無罪推定，另關於心理狀況部分，因其個性較為內斂未明顯表現出異常，無具體跡象足認有不適宜執行一般勤務情事，發生憾事令人相當不捨與惋惜，將全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜，同時請專業諮商師對相關同仁心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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