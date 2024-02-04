台中派出所長自轟身亡 上月因取締酒駕被告傷害

裘員工作認真，圖為之前向長輩宣導反詐欺的畫面。（資料照）

2024/02/04 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕疑開槍自戕的台中市警第三分局勤工派出所所長裘景智，經檢警初步調查，裘上月在取締酒駕勤務中，與被攔查民眾發生爭執，遭民眾提告傷害，他當時曾情緒低落、感到身心俱疲，至於確實死因，有待釐清。

據了解，三分局昨晚10點預定有酒駕擴大臨檢取締勤務，裘出勤前10分鐘入槍械室領槍，但直到出勤時間遲未現身，由於所長備勤室與槍械室僅一牆之隔，有同仁雖聽到疑似槍聲，但以為是物品掉落碰撞地面聲音，且當時正值勤務交接，槍械室出入頻繁而不以為意，直到已屆出勤時間，同仁直覺不對勁進入所長室查看，才發現憾事。

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檢方今完成相驗，確定是頭部槍傷，家屬對死因沒有意見。警界傳出，裘員工作很拚，當所長後更因責任心強，求好心切。

根據檢警調查，裘員上月9日執行取締酒駕勤務時，曾與攔查民眾發生爭執，對方後來到台中地檢署按鈴控告裘員涉及傷害罪，他疑曾因此情緒低落，向同仁及家人訴苦，對自己嚴正執法卻被告感到無奈。

據悉，憾事發生前，裘員有用LINE提到「最近發生的事，讓我身心俱疲」，而巧合的是，昨晚又是取締酒駕勤務。至於確實死因，有待檢警調查釐清。

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