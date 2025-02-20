談文化補助回擊陳玉珍「要飯說」 音樂人楊舒雅：合法的飯你不要嗎？

藍委陳玉珍先前提案大幅刪除公視預算，引發文化及影視圈反彈。圖為立法院院會。（資料照）

2025/02/20 12:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍日前提案大砍公視預算，後續更引述他人文章，對文化界開嗆「丟掉那隻要飯的碗」，引發文化圈反彈。民進黨青年部19日發布影片，邀請嘻哈歌手楊舒雅談論在野黨大幅凍刪文化部預算造成的影響，楊舒雅對此也直言：「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」

針對在野黨大幅「凍刪」文化部預算會造成什麼影響，楊舒雅指出，文化部的業務費被統凍30％，像是金曲獎、金音獎這些對音樂人來說非常重要的舞台，要怎麼樣確保這些獎項的品質？這是她非常擔憂的點，同時她也有非常多的朋友是透過金音獎發跡的。

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楊舒雅提到：「因為我們常常講說『藝術必須要干預政治，直到政治不再干預藝術』，這其實是所有我們在做藝術嘗試，要去翻轉政治體制一個非常重要的目標。」

談到政府資源投注對於文化產業的重要性，楊舒雅以在第58屆金鐘獎入圍4項、獲獎2項的嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》為例，表示《大嘻哈時代2》可以取得這麼好的成績，其實都是靠經費來完成，而且除了硬體之外，我們要怎麼樣讓人才在這個環境中成長，同時願意繼續待下去，其實都是需要非常多的經費投資，「斷了補助形同就是斷了音樂人的生計」。

楊舒雅坦言，能夠「單靠市場生存」本來就是文化人的最終理想，在文化人真的能夠達成靠市場養活自己之前，通常是有一段非常長的年份要熬，政府做補助的目的本來就是要在幫助音樂人熬過前面那一段沒有辦法單靠音樂來維生的時期，讓他可以不要因此而放棄。

至於針對「丟掉要飯的碗」這句話的看法，楊舒雅則認為，今天政府的補助本來就是我們音樂人可以拿來用的資源，她直言：「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」

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