花蓮某校長爆趁出差性侵女職員 被害人痛訴：向縣府求助無門

花蓮近日傳出一起校長利用公務出差之便性侵女職員的案件，民進黨立委陳培瑜（左一）、花蓮縣議員楊華美（中）、婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右一）、勵馨基金會副執行長王淑芬（左二），以及受害者丈夫（右二）20日召開記者會，指控花蓮縣政府對於相關案情調查消極、監督不足且管理失職。（記者廖振輝攝）

2025/02/20 13:24

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣某校長爆出在公務出差期間，利用身份邀一名女職員在會議後飲酒，並趁其酒醉後帶至汽車旅館性侵。被害人今（20日）痛訴，她這段期間經歷很深的自我懷疑與痛苦，每天無數次問自己是否做錯了；被害人的丈夫也說，妻子始終無法從傷痛走出，向花蓮縣政府陳情卻求助無門，讓他們備感無助。

花蓮縣議員楊華美今與民進黨立委陳培瑜、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬等人召開記者會，由被害人變聲錄音陳述，其丈夫代表出席發言。

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被害人丈夫回顧，妻子去年11月21、22日因公到台北出差，一名校長在會議期間積極邀約參加會後餐敘，妻子當時評估是會議的延續而參加；孰料，席間酒醉後被該校長帶到汽車旅館並遭受性侵；妻子擔心工作受影響，直到今年2月1日才正式提出離職，並進行報案及相關法律程序。

被害人丈夫談到情緒激動處時一度語塞，他透露妻子這段期間接受身心治療，始終無法從創傷中走出，向花蓮縣政府陳情卻求助無門，讓他們備感無助，不知道這場官司要打多久，也感謝楊華美伸出援手。

現場也播放被害人透過錄音檔表示，她這段期間經歷很深的自我懷疑與痛苦，每天無數次問自己，為何會發生這樣的事？是否哪裡做錯了？情緒總把她拉進很深的黑洞，覺得像溺水一樣，這不是一句「時間可以沖淡一切」或「要勇敢堅強」就能輕輕帶過。

被害人說，更令人心碎的，不只是事件本身的創傷，還有來自社會的誤解與質疑，這份痛苦太沈重，社會上有太多同樣經歷創傷的人，都要面對質疑與責備，這是二次傷害，希望社會多點理解與耐心，她現在面對求助無門的困境，感謝每個願意伸出手的人。

陳培瑜指出，自「性平法」上路以來，經常發生受害者的聲音被壓制、機關態度消極，基本的調查程序拖延不決等狀況屢次發生，導致加害者逍遙法外，被害者卻承受更大的壓力與二度傷害。在在反映出地方政府在性平事件的處理，仍存在嚴重漏洞，呼籲中央及地方主管機關，不該再讓性平機制形同虛設。

楊華美則強調，行政與司法訴訟是兩件事，花蓮教育界這麼大的風紀案件，相關主管機關不可以置身事外；縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至依「性工法」，在調查過程可先對行為人停職。但很遺憾，被害人陳情至今2個多月，仍然沒有看到主管機關的動作。

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