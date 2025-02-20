美俄會談烏克蘭缺席 何清漣提4點感想：應考慮如何與川普打交道

美國和俄羅斯高層官員近日針對美俄關係和烏克蘭戰爭舉行會談，後續發展引發國際關注，時事評論家何清漣對此發文分析感想，建議應認真考慮與川普團隊如何打交道，並提出「台灣不是烏克蘭，也不必處處拿烏克蘭自比」。（美聯社）

2025/02/20 13:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和俄羅斯高層官員近日針對美俄關係和烏克蘭戰爭舉行會談，後續發展引發國際關注，時事評論家何清漣對此發文提出4點感想，建議應認真考慮與川普團隊如何打交道，並提出「台灣不是烏克蘭，也不必處處拿烏克蘭自比」、「非異性戀人口的人權很重要，但不要為他們犧牲全台灣的利益，美國廢除了DEI系統，至少台灣不要表示對抗」等建議。

美俄會談於18日在沙烏地阿拉伯舉行，美方代表是國務卿魯比歐、俄方則是外長拉夫羅夫。後續魯比歐表示，美國正努力尋求「公平」和「可持續」的解決方案，以結束俄羅斯對烏克蘭3年的戰爭，但莫斯科和基輔都必須做出讓步才能實現和平。

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曾在深圳媒體工作、後因遭當局封殺而赴美的時事評論家何清漣在臉書發文指出，美俄進行會談，魯比奧宣布達成3個意向性目標後，台灣輿論一片悲聲。她為此想提出幾句感想。

何清漣指出「收拾起USAID（美國國際開發署）斷糧的悲聲與咒罵（畢竟多數是支持LGBTQI+NGO），認真考慮與川普團隊如何打交道；勸諭蕭副總統認真在華府尋找合適的溝通對象，不要再找彭斯、龐皮歐、博明等人。喜歡他們，可以用別的方式表達，但不要在這種時候用這種方式」。

何清漣表示，「台灣不是烏克蘭，也不必處處拿烏克蘭自比。川普喜歡有價值的盟友，這種有價值，首先體現在自立自強。台灣不是烏克蘭，不會將軍費、戰爭費用、甚至財政支出全放在美國肩膀上，當然也不會像烏克蘭高層一樣發戰爭財，這點自信要有」。

何清漣指出，「認真汲取跨大西洋關係的教訓，如今這關係的象徵北約已經接近破裂狀態，思考美歐之間如何走到這一步，是目前最重要的工作之一」。

何清漣提到，「被蔡英文培育出來的15%非異性戀人口的人權很重要，但不要為他們犧牲全台灣的利益，讓他們享有與台灣人民同等的權利就行。美國廢除了DEI系統，至少台灣不要表示對抗」。

何清漣也說，「罵川普如果能將他罵下台，罵出台美合作新氣象，各位想罵的，就請繼續罵」，並指「我曾在服貿協議簽署之前的關鍵時刻發過言（有些台灣人會記得），也曾在2019年蔡政府失去島內支持時出版了紅色滲透一書，我這時提起這事，只是想告訴台灣人，有時不要因怨恨亂揮舞打人大棒」，並在文末呼籲「拜託台灣人認真想想，我說得是否有道理」。

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