台中新光三越氣爆罹難老夫妻火化 骨灰將由家屬帶返澳門

新光三越氣爆案中喪生的澳門籍鄧家阿公、阿嬤，20日上午在台灣崇德殯儀館告別式後，送往東海火葬場火化，近中午家祭儀式結束後，2人遺體在禮儀社人員黑傘護送下上靈車，家屬披麻捧斗，全程由黑傘護送。（記者廖耀東攝）

2025/02/20 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越氣爆案釀成4死37傷，其中澳門鄧姓一家7口受災，祖父母不幸罹難，2歲小孫女頭部重創，家屬20日上午在台中崇德殯儀館為兩位長輩舉行告別式，隨後在黑傘陣中悲痛送最後一程，前往東海火葬場火化，場面肅穆悲傷，骨灰將由家屬帶返澳門。

事故發生當下，來台旅遊的澳門籍鄧姓一家7口人，原先欲從新光三越走到大遠百逛街，未料途中遇上氣爆意外，一行人當場遭噴飛的建物碎片砸中，造成58歲盧姓阿嬤及56歲鄧姓阿公雙雙罹難，其中2歲鄧姓小孫女因頭部破裂，一度失去生命跡象。

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鄧小妹歷經開顱手術後，雖順利撿回一命，但連日以來仍陷入重度昏迷，經醫師持續採用低溫療法及藥物進行治療，目前女童的腦壓已有降低趨勢，溫控療法告一段落，已逐步調節回溫，生命跡象持續保持穩定。

由於夫妻倆遺體須火化後才能回到澳門，家屬今低調在台中殯儀館舉行告別式，式場拉起白色布幕，僅式場門口跑馬燈有「鄧府治喪」4字，近中午家祭儀式結束後，2人遺體在禮儀社人員黑傘護送下上靈車，家屬披麻捧斗，全程由黑傘護送，默默護送罹難者靈柩至火葬場，送別摯愛親人，骨灰將由家屬帶返澳門。

新光三越氣爆案中喪生的澳門籍鄧家阿公、阿嬤，20日上午在台灣崇德殯儀館告別式後，送往東海火葬場火化。（記者廖耀東攝）

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