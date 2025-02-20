為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    詐騙新招！中國男專找落單女 求幫忙送衛生棉去女廁……下場可怕

    一名香港女子稱在九龍灣遇到中國口音男子專挑落單女路人，請求一起去女廁。（圖擷取自《香港01》）

    一名香港女子稱在九龍灣遇到中國口音男子專挑落單女路人，請求一起去女廁。（圖擷取自《香港01》）

    2025/02/20 13:31

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕盛行中國的「幫忙送衛生棉」詐騙手法疑傳入香港！據悉，在九龍灣街頭有中國口音男子專挑落單女，請求幫忙一起送衛生棉到女廁給女朋友，女子跟隨男子往遠處的女廁期間，男子可能會伺機行騙、搶劫，甚至性侵。有網友提醒勿輕信他人，「一時做好心，自己人生就毀了。」

    《香港01》報導，一名香港女子日前某晚在九龍灣德福廣場外遇到一名中國口音男子，他鬼鬼祟祟尋找女路人，請求一起去女廁幫忙。她表示，自己當時戴著藍芽耳機沒理會對方，男子遂尋找下一個目標。

    她後來覺得對方行徑可疑，懷疑是「幫忙送衛生棉」騙案，於是拍下影片在網上分享，提醒女生們「一個人要小心」。

    報導指出，在中國的社交平台上早已流傳「幫忙送衛生棉」詐騙手法，指有男子專門鎖定落單女生，向對方表示自己有女性親友突然月經來潮，在公廁裡等待，詢問對方有沒有衛生棉可借來應急。男子聲稱自己是男性不方便進入女廁，藉口要求女路人跟自己到遠處的公廁，途中則伺機探聽女路人資料，然後伺機行騙、打劫，甚至性侵。

    有網友指，這些可疑男子可能有同黨接應，單身女性切勿在街上輕易相信別人，呼籲可以給對方衛生棉，或告訴對方到哪裡買衛生棉，但切勿跟隨對方走，否則「去了有可能回不來」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播