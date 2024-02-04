台中派出所長頭部中彈自戕亡 檢相驗「開一槍右進左出」

裘妻今天凌晨趕到派出所，神情哀慟不發一語。（民眾提供）

2024/02/04 14:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局勤工派出所所長裘景智，昨晚10時許被發現在寢室內中彈倒臥血泊，送醫搶救仍因傷重身亡，檢方4日完成相驗，確定是頭部開一槍「右腦入左腦出」，至於輕生原因，分局已將死者手機送往鑑識解密，釐清死因；據了解，裘員因責任心強，求好心切，疑給自己太大壓力自戕。

60年次裘員基層警員出身，曾擔任刑警，警大二年制行政系80期畢業，平時表現十分優異，特別是酒駕、毒品及通緝或是抓車手等項目屢建奇功，曾任副所長多年，去年3月才升任勤工派出所長，據了解，三分局昨晚10點預定有區域酒駕擴大臨檢取締勤務，裘出勤前10分鐘入槍械室領槍，但直到出勤時間遲未現身。

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由於所長備勤室與槍械室僅一牆之隔，有同仁雖聽到疑似槍聲，但以為是物品掉落碰撞地面聲音，且當時正值勤務交接，槍械室出入人員頻繁，因此不以為意，直到已屆出勤時間，同仁直覺不對勁進入所長室查看，才驚見裘員已頭部中槍倒在寢室地板血泊中，立即撥打119送醫，惟醫師於23時45分宣告急救無效。

三分局長謝有筆表示，裘姓所長到任至今一年多，工作表現十分積極，平時積極帶領同仁爭取交通、治安上的績效，對於裘員離世深感遺憾，目前已將手機送往鑑識解密，查明裘員最近工作及身心狀況，釐清死因，後續會全力配合家屬處理後續事宜，並對同仁進行心理諮商。

檢方今完成相驗，確定是頭部槍傷，開一槍右腦入左腦出，家屬對死因沒有意見，不願對尋短原因發表意見，但據知情人士透露，裘員任警職後在工作上相當拼，當所長後更因責任心強，求好心切，疑因此給自己太大壓力，而裘員兩個小孩一位唸大學，一位已出社會，沒想到在過年前發生憾事，讓同事都深感遺憾。

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