拿錢請好友幫忙還債2.8萬 事後竟持刀逼賠償10萬

法官認定何男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2024/11/12 14:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕何姓男子於2021年間拿一袋零錢，要李姓好友幫何的女友還款。李男清點有2萬餘元，便協助還債。沒想到，時隔一年半，何男竟稱當時有3、4萬元零錢，持刀要求李男賠10萬。李男心生畏懼，將錢匯進何男帳戶後提告。基隆地院審結，認定何男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，何、李原為多年好友，3年前因何男的女友積欠債務，何男便拿著一袋零錢到李男經營的檳榔攤，請李換成整鈔後，還給女友的債主。

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去年9月7日，何男竟去李男的檳榔攤，持開山刀作勢揮砍李男，恫稱：「我於1年半前給你一大袋零錢叫你幫忙還錢，裡面怎麼可能只有你後來去銀行換的2萬8千元而已，少說3、4萬元，你一定偷拿」、要求3天內拿出10萬元。隨即將匯款帳號，用LINE傳給李男，並寫下「十年前的我你今天一定住院，好自為之」等文字。李男擔心受到危害，只好依照指示，匯款至何男指定的銀行帳戶內。

檢察官偵訊時，何男坦承有拿開山對李揮舞，並稱當時女友是透過李男商借高利貸，因為李男是中間人，不願讓自己接觸債主，才會透過他還款；事後發現他有多收錢，便與他理論，但李男都未回應，只好直接持刀去找他，但刀子並沒有開封。檢察官依恐嚇取財罪將何男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，經檢察官與被告及辯護人於審判外達成協商，且何男已認罪，故依恐嚇取財罪判處何男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，扣案開山刀沒收。

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