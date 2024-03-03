為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

她同學會後找嘸機車！台中甜美女警機警尋回

長相神似韓團女藝人「舒華」的林女（左），開心的與馮員（右）合影。（警方提供）

長相神似韓團女藝人「舒華」的林女（左），開心的與馮員（右）合影。（警方提供）

2024/03/03 23:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女子參加同學會後找不到機車，員警獲報到場請林女仔細回想停車經過，迅速7分鐘內尋回，原來林女將機車停在私人土地擋住出入，被移到路旁停車格。此時女警突發現林女神似韓團女藝人「舒華」，林女也對地主滿懷虧欠之意頻道不是，最後也與協助女警開心合影紀念。

第一分局公益派出所前晚接獲45歲林女報案，表示稍早將機車停放西區健行路巷內停車場，欲取車時卻遍尋不著，情急下撥打110求助，巡邏中女警馮婕妮、警員鍾啟翰獲報趕赴現場，經了解，住北屯區林女當時騎車到SOGO百貨附近參加同學會，聚餐後欲取車返家驚覺找不到愛車，遍地找尋未果，無助下硬著頭皮報案求助。

馮、鍾2員先安撫林女不安情緒，並請她仔細回想停車經過，林女表示確實停放在停車場，員警再次仔細詢問停放位置，越看越不對勁，並非其所稱停車場用地，再經詢問鄰近住戶後，果然停放車輛位置是私人土地，因已明顯影響到住戶出入，故其愛車遭牽移至中美街停車格，迅速尋回。

此時女警發現林女長相神似韓國女團（G）I-DLE的女藝人「舒華」，林女也對於警察細心程度讚嘆，順利解決找不到機車窘境，也對地主滿懷虧欠之意，頻頻道歉，最後也與協助的女警開心合影紀念。

第一分局長鍾承志表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，同仁發揮同理心及展現服務熱忱，實為營塑警察專業優質形象，也提醒民眾停放車輛時，應注意不能違規停放，擋住人車出入等情事，以免影響大眾用路權益，徒增困擾。

馮員協助林女找到機車。（警方提供）

馮員協助林女找到機車。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中廣十柳川停車場被控髒亂、尿騷味 議員憂成治安死角
2024/03/01 22:31

台中廣十柳川停車場被控髒亂、尿騷味 議員憂成治安死角
台中酸菜白肉鍋暴紅！鄭文燦邀吃火鍋挺台糖 盧秀燕公布11家美食地圖
2024/02/29 21:17

台中酸菜白肉鍋暴紅！鄭文燦邀吃火鍋挺台糖 盧秀燕公布11家美食地圖
大甲派出所正妹女警吸睛 網友直呼「想被漂亮姐姐開單」
2024/02/29 10:45

大甲派出所正妹女警吸睛 網友直呼「想被漂亮姐姐開單」
新北超正女警PTT掀暴動！IG美照被挖出 鄉民嗨喊：拜託銬我
2024/02/26 10:50

新北超正女警PTT掀暴動！IG美照被挖出 鄉民嗨喊：拜託銬我
台中賓士男校門前違停被拍照 竟開車欲衝撞國中生
2023/12/29 08:04

台中賓士男校門前違停被拍照 竟開車欲衝撞國中生
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播