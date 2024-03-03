她同學會後找嘸機車！台中甜美女警機警尋回

長相神似韓團女藝人「舒華」的林女（左），開心的與馮員（右）合影。（警方提供）

2024/03/03 23:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女子參加同學會後找不到機車，員警獲報到場請林女仔細回想停車經過，迅速7分鐘內尋回，原來林女將機車停在私人土地擋住出入，被移到路旁停車格。此時女警突發現林女神似韓團女藝人「舒華」，林女也對地主滿懷虧欠之意頻道不是，最後也與協助女警開心合影紀念。

第一分局公益派出所前晚接獲45歲林女報案，表示稍早將機車停放西區健行路巷內停車場，欲取車時卻遍尋不著，情急下撥打110求助，巡邏中女警馮婕妮、警員鍾啟翰獲報趕赴現場，經了解，住北屯區林女當時騎車到SOGO百貨附近參加同學會，聚餐後欲取車返家驚覺找不到愛車，遍地找尋未果，無助下硬著頭皮報案求助。

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馮、鍾2員先安撫林女不安情緒，並請她仔細回想停車經過，林女表示確實停放在停車場，員警再次仔細詢問停放位置，越看越不對勁，並非其所稱停車場用地，再經詢問鄰近住戶後，果然停放車輛位置是私人土地，因已明顯影響到住戶出入，故其愛車遭牽移至中美街停車格，迅速尋回。

此時女警發現林女長相神似韓國女團（G）I-DLE的女藝人「舒華」，林女也對於警察細心程度讚嘆，順利解決找不到機車窘境，也對地主滿懷虧欠之意，頻頻道歉，最後也與協助的女警開心合影紀念。

第一分局長鍾承志表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，同仁發揮同理心及展現服務熱忱，實為營塑警察專業優質形象，也提醒民眾停放車輛時，應注意不能違規停放，擋住人車出入等情事，以免影響大眾用路權益，徒增困擾。

馮員協助林女找到機車。（警方提供）

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