獨家》逃亡潮？彰縣79警官請調 超越六都居全國之冠

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化縣有多達79人請調，高居全國單一縣市巡官請調人數之冠。 （記者湯世名攝）

2023/05/07 12:24

〔記者湯世名／彰化報導〕逃亡潮？最近警政署辦理今年第1次巡官統調作業，截止申請後，全國有多達596人請調，其中彰化縣就有多達79人，當中有隊長、督察員、所長、警務員和分隊長，請調人數甚至超越六都，高居單一縣市巡官請調人數之冠，引發基層議論，直指是工作過度負荷，壓力太大，導致中階幹部湧現「逃亡潮」。彰化縣警局長張國雄則指出，統調是同仁的權益，他都予以尊重。

張國雄表示，有人調出，自然就有人調入，這本來就很正常。自從他今年到任以來，已盡量多給同仁功獎，8個警分局中，除彰化、員林警分局轄區任務比較繁重，其他鄉鎮分局勤務其實都還好。維護治安工作是「歡喜做、甘願受」，同仁請調，他都予以尊重，不會阻止。

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警政署每年有2梯次的全國巡官統調，根據資料顯示，今年首梯次有多達596人請調，每人可填3個志願，除了以「特困」等原因請調，還有部分是自願「降調」，依志願序分發。六都警察局中以高雄市警局有51人請調最多，其次為新北、台北、台中、桃園、台南。六都之外，則以彰化縣警局79人請調最多，屏東31人居次，新竹縣29人居第3。彰化縣79人請調，超越六都高居全國第一，引發基層議論。

彰化縣警局基層指出，六都警察局是「大聯盟」，其他縣市是「小聯盟」，彰化縣則是「小聯盟」的重中之重，工作壓力比六都很多偏鄉或小分局還要繁重，在津貼少、升遷機會少之下，許多巡官都寧可請調離鄉背井。從今年彰化有多達79人請調，高居全國第一來看，可見工作壓力之大，其中就有隊長、督察員、所長、警務員和分隊長，讓中階幹部湧現「逃亡潮」，還有基層「意有所指」說，這麼多人請調，與上級長官領導風格也有關係。

保一至保七總隊申請調職的警官人數則都不多，保五總隊甚至只有1人請調出去。由於不是每人都能如願請調到第1志願單位，因此也就只能退而求其次，選擇第2甚至是第3志願。不過一個蘿蔔一個坑，若3個志願都無法如願，只能回到原單位，等待第2次巡官統調。

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化縣有多達79人，基層議論是工作過度負荷，壓力太大，導致中階幹部湧現「逃亡潮」。圖中人物與新聞事件無關。（記者湯世名翻攝）

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