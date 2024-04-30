北部某大學男教授涉性侵交保 否認硬上「相信司法會還清白」

男教授交保後對媒體表示「相信司法會還我清白」。 （記者王定傳攝）

2024/04/30 16:02

〔記者王定傳／台北報導〕有網友近日在社群軟體Dcard張貼文章指控，北部某知名大學男教授利用協助女大生撰寫論文名義，涉嫌在大學研究室性侵女大生，且涉案男教授疑似某知名法律系教授；新北地檢署今日上午指揮警方直接將該名教授帶到地檢署訊問，訊後依妨害性自主等罪嫌，諭令男教授5萬元交保；男教授交保後對媒體表示：「相信司法會還我清白」。

據了解，這名男教授辯稱是你情我願，且當時有其他老師在該研究室附近，若有異狀，一定聽得到，否認硬上等指控。

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該網友指控，其女性友人在某知名國立大學讀書，為了準備考研究所的小論文，找系上教授指導，怎料，對方當了指導教授後，開始在大半夜瘋狂傳訊騷擾：「想不想要找炮友」、「好想上妳，我想X死你」，甚至嗆說：「不繼續教她的小論文、會把她名聲搞臭」等。

網友指，有一天，該教授以威脅口氣，脅迫友人趕到學校研究室，等她抵達沒多久後，這名教授開始對其友人親吻、上下其手，最後強拉進研究室小房間性侵，結束後要求刪除對話訊息，甚至詢問：「還可不可以有下一次」。

這名網友指，友人身心受創決定提告，「不論是學校的人，或是警察都認為，他的犯案手法嫻熟到不像是第一次，但卻從未有人發現這匹惡狼在教育界肆意妄為」。

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