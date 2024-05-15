10年前殺男友分屍 中國蛇蠍女稱「精神障礙」提再審被駁回

黃靖雯10年前殺男友分屍，法院判無期徒刑，她今年提起再審之訴，被法官駁回。（資料照）

2024/05/15 09:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國女子黃靖雯於10年前，殺害台中車床工廠小開男友，支解7大屍塊焚屍滅跡，她宣稱自己被邪靈纏身，但各審法官都不採信，最高法院於2015年判處無期徒刑確定，事隔9年後，黃女卻以她當年有精神障礙等理由，提起再審之訴，聲明減刑或當庭釋放她，法官卻認為當年鑑定顯示，黃女雖自稱幻聽、幻覺（邪靈纏身），卻與典型精神症狀不盡相同，且殺人時卻沒有精神障礙，導致辨識行為違法等能力顯著減低，裁定駁回。

來自中國的黃靖雯（案發時44歲，已取得台灣身分證），與工廠小開藍坤俞從2009年起同居，2014年4月，黃女用安眠藥迷昏藍男，殺害再分屍7大塊，運至山區縱火焚屍，案發後她宣稱殺男友動機，是邪靈纏身，且藍男當時持刀要殺她，她是自我防衛，不過，檢方與法官認為她的動機，是藍男經營公司，邀她投資金錢，卻沒分紅給她，黃女懷孕之後，又與藍男屢次衝突，精神壓力造成胎兒死亡，她把2人同居房子出售，引發藍男不滿，口角與肢體衝突更嚴重，對藍男由愛生恨，萌生殺人之心。

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黃女受審期間，在看守所「抄經書、寫懺悔信」，她並宣稱案發時自己被邪靈纏身，法院不採信邪靈之說，但認為黃女有教化可能，最高法院於2015年判處無期徒刑定讞。

裁定書指出，黃女今年提起再審之訴，她主張兩項理由，其一是殺人一案，大部分事證是造假、湮滅、偽造、變造，或證據被隱匿，但她卻沒有具體指出，是哪些證據偽造或變造，又是哪些證詞、鑑定是虛偽，高等法院台中分院認為，並無准予再審的餘地。

其二是黃女主張，案發前她有心絞痛等疾病，案發被羈押時心疾復發、自殘，應援用刑法第19條規定，她因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法，或欠缺依其辨識而行為的能力，應減刑或不罰，當庭釋放她。

法官卻認為，案發後台中地院一審委請衛生福利部草屯療養院鑑定，黃女雖自稱有聽幻覺、視幻覺（邪靈纏身），但描述的情況，卻與典型精神症狀不盡相同（疑似裝病），且與殺人犯行也沒有直接關聯，鑑定結果是犯案當時，黃女沒有因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為違法等能力顯著減低，據此駁回再審之訴，可抗告。

黃靖雯10年前殺男友分屍，提著屍塊載到山區焚屍的畫面。（資料照）

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