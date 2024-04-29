酒駕半路驟停路中巧遇警巡邏 被查出一年2次酒駕加重罰責

酒駕半路驟停路中巧遇警巡邏，一年2次酒駕被加重罰責。（民眾提供）

2024/04/29 08:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蔡姓男子（40歲）酒後駕駛轎車，行經鼓山區華泰路段時，突然停在路中，恰遇巡邏員警，警方感到奇怪，上前盤查關切，蔡男稱煞車系統有問題，但員警聞到他上酒味，依法施以酒測，酒測值0.56超標，蔡男求情無效，被依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山分局今指出，龍華所警組前日巡邏經華泰路段時，見一輛轎車竟於路中驟停不前，立即上前攔查，駕駛蔡男（40歲）表示煞車的問題，後又謊稱稍早已叫了代駕，甚至大方出示手機供警查看，員警一看訊息又當場揭穿謊言，男子頓時面露尷尬，警方覺得他有些語無倫次，又聞到身上散發酒氣，要求他拿出證件核對，並實施酒測。

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警方細問後得知，原來蔡男去年才剛因酒駕遭法辦，家人再三告誡不可再犯，沒想到時隔一年竟再度酒駕上路，而且還是向友人借的車子，吹測前苦苦哀求員警能放他一馬，更表示「這輩子有一次酒駕遭捕的痛就夠了！」最終經檢測後，酒測值達每公升0.56毫克，當場遭逮捕送辦。

據了解，蔡男去年一月初才在三民區因酒駕案件遭移送法辦，從上次經驗後，家人就嚴厲告誡蔡男絕不可再犯，以為他早已記起慘痛教訓，不料，當晚與好友聚餐小酌後，卻再因貪圖方便，酒後直接駕車上路，蔡男此次不僅因酒駕累犯將受到加重處罰，甚至連累友人的車輛遭當場卸牌並移置保管，實在是得不償失。

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