為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒駕半路驟停路中巧遇警巡邏 被查出一年2次酒駕加重罰責

酒駕半路驟停路中巧遇警巡邏，一年2次酒駕被加重罰責。（民眾提供）

酒駕半路驟停路中巧遇警巡邏，一年2次酒駕被加重罰責。（民眾提供）

2024/04/29 08:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蔡姓男子（40歲）酒後駕駛轎車，行經鼓山區華泰路段時，突然停在路中，恰遇巡邏員警，警方感到奇怪，上前盤查關切，蔡男稱煞車系統有問題，但員警聞到他上酒味，依法施以酒測，酒測值0.56超標，蔡男求情無效，被依公共危險罪嫌移送法辦。

鼓山分局今指出，龍華所警組前日巡邏經華泰路段時，見一輛轎車竟於路中驟停不前，立即上前攔查，駕駛蔡男（40歲）表示煞車的問題，後又謊稱稍早已叫了代駕，甚至大方出示手機供警查看，員警一看訊息又當場揭穿謊言，男子頓時面露尷尬，警方覺得他有些語無倫次，又聞到身上散發酒氣，要求他拿出證件核對，並實施酒測。

警方細問後得知，原來蔡男去年才剛因酒駕遭法辦，家人再三告誡不可再犯，沒想到時隔一年竟再度酒駕上路，而且還是向友人借的車子，吹測前苦苦哀求員警能放他一馬，更表示「這輩子有一次酒駕遭捕的痛就夠了！」最終經檢測後，酒測值達每公升0.56毫克，當場遭逮捕送辦。

據了解，蔡男去年一月初才在三民區因酒駕案件遭移送法辦，從上次經驗後，家人就嚴厲告誡蔡男絕不可再犯，以為他早已記起慘痛教訓，不料，當晚與好友聚餐小酌後，卻再因貪圖方便，酒後直接駕車上路，蔡男此次不僅因酒駕累犯將受到加重處罰，甚至連累友人的車輛遭當場卸牌並移置保管，實在是得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大貨車行經台61線中市大安區路段翻覆 飼料灑滿地
2024/04/28 09:37

大貨車行經台61線中市大安區路段翻覆 飼料灑滿地
台十一線省道區間測速再傳死亡車禍 警強化告示
2024/04/29 05:30

台十一線省道區間測速再傳死亡車禍 警強化告示

華南銀行領航會員尊榮禮遇 專屬稅務諮詢服務
台東海岸台11省道區間測速8個月仍有4死亡車禍 警強化告示
2024/04/28 11:58

台東海岸台11省道區間測速8個月仍有4死亡車禍 警強化告示
高市週末夜臨檢取締酒駕 1晚開罰19件
2024/04/28 16:30

高市週末夜臨檢取締酒駕 1晚開罰19件

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播