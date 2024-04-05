罕見！人夫與小三手機基地台重疊 法官認定有染判賠

法官認為施女與黃男手機通聯位置，很多時間都重疊，推論兩人同居且出遊，示意圖。（資料照）

2024/04/05 00:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中林姓女子指控施女與她丈夫有染且生下女兒，不過林女提出的證據，並非徵信社跟蹤偷拍照片，而是黃男手機通聯基地台位置，與施女的基地台位置重疊（同一處基地台），法官比對確實高度重疊，甚至有7天時間，兩人手機基地台就在醫院旁，法官認為並非巧合，還能證明黃男在陪施女生產，應為女嬰之父，判施女應賠償林女40萬元。

林女向台中地方法院提告主張，從事保險的施女，明知黃男是她的丈夫，且兩人育有子女，卻與黃男有染，且黃男與施女還生下女兒，二人同居且交遊往來，證據就是施女與黃男手機的通聯基地台位置重疊，施女破壞她的婚姻，應賠償80萬元。

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施女答辯說，她與黃男是普通朋友，至於林女以手機基地台重疊，妄自揣測二人共同旅遊或同居、陪產，這是林女對黃男實際位置掌握不準確，進而延伸猜想二人有染，這是毫無根據與可信度的猜想，另外，她無親友陪伴生產，情急下才委請黃男陪同，這也不能證明二人有染。

台中地方法院勘驗黃男與施女的手機通聯基地台位置，發現確實高度重疊，例如2022年10月4日凌晨0時至上午8時，都位於台中市同一處基地台，10時一起出現於雲林縣同一處基地台，中午12時一起於台南市，下午1時30分出現於雲林縣，下午4時又返回台中市，同年10月25日凌晨0時至上午7時，一起出現於台中市，下午出現於南投縣，傍晚至次日清晨出現於南投縣同一處基地台。

2023年2月7至14日，約7天時間，兩人手機基地台位置，都出現在彰化縣員林市同一基地台，這個基地台也位於施女生產的診所旁。

法官認為，兩人通聯基地台大量重疊於同一位置，已可排除巧合的可能，足可推認兩人同居，或晚上同一處同居、白天共同出遊，至於陪產，醫院的紀錄顯示，黃男是用「家屬」及「留宿陪伴人」身分，林女指控施女為黃男生下一女，此說應可採信，判決施女應賠償林女40萬元，可上訴。

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