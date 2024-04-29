誆投資幼兒園吸金逾億元！50人受害 苗縣私幼前園長收押

陳女在部分受害者驚覺受騙後曾經在網路PO文。（擷取自臉書社團通霄人（讚）出來）

2024/04/29 09:22

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕曾任苗栗縣通霄鎮一間私立幼兒園園長的陳姓女子，10多年來以投資幼兒園可獲得分紅名義，加上陳女形塑出貼心、親近的形象，至少吸引超過50名家長、工作人員投資，甚至連陳女親妹妹也投入上千萬資金。如今已有約50名受害者報案，已知金額超過1億，警方認定陳女涉詐欺及銀行法，近日再度將陳女帶回偵訊，檢方聲押獲准。

陳女曾一度發表聲明，強調其個人行為與園方無關，並對受害者致歉。但事情爆發後，許多原本不知受騙的家長、陳女友人等紛紛向警方報案，雪球愈滾愈大，已經累計約50人報案，金額超過1億，而陳女則遲遲無法交代金流去向。

請繼續往下閱讀...

有受害者說，前往報案後發現受害者眾多，應仍存在未報案受害者，且陳女在事發後難以聯繫。更有受害者說，陳女親妹妹也遭騙，投入約1400萬元資金。

其中，不少受害者被陳女遊說後，認為陳女擔任園長多年，且出示的「投資」契約中還有園方大印，因此信以為真，甚至有受害者將房屋與土地抵押貸款後投入資金。受害者說，剛開始陳女會拿出聲稱的分紅，金額不等，依投資金錢作為比例，讓更多人信任陳女。

其中有受害者因將積蓄交給陳女「投資」，如今幾乎身無分文，一天消費包括三餐必須控制在100元內，讓受害者惱火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法