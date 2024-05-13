三重祖孫3死案》專家︰凶手心思縝密 恐有人格缺陷

新北市三重祖孫三代命案，嫌犯張泓毅落網時還緊抱愛犬。（記者方賓照攝）

2024/05/13 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕男子張泓毅和妻吵架後，先後殺害妻子、岳母與繼子，目前初查其犯案動機，可能與懷疑妻子外遇有關，外界也認為他殺害繼子，是為了要報復。不過，有學者認為，他之所以殺害岳母與繼子，極可能是為「殺人滅口」；此外，張的人格可能有缺陷，導致他面對衝突與壓力時失控，才會犯下人神共憤的三屍命案。

警察大學行政警察學系主任許福生表示，據現有資訊，他認為張嫌犯案動機，極可能是受不了妻子外遇，再加上金錢問題，與妻子爆發口角時，被妻子用言語激怒、羞辱，情緒失控，才會失手殺害妻子。

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許福生說，他殺害妻子後，並沒馬上殺害岳母與繼子，就可能是在思考如何善後，但最終因擔心被岳母追問妻子下落會導致東窗事發，才一不做二不休，再殺害岳母與繼子。

中正大學犯罪預防學系教授許華孚指出，張嫌落網時還抱著寵物犬；通常喜歡動物之人，愛屋及烏，也會尊重生命、熱愛生命。可是，張嫌殘忍犯下三死命案，由此可見，他恐有人格分裂情況；由他落網時沒表現出任何懺悔與道歉，他的家庭教育與價值觀也出現問題。

許華孚認為，張嫌愛恨分明、界線清楚，對於帶給他痛苦與負面的人、事、物，極端怨恨，但寵物犬並不在那樣的範圍中，反而是他喜愛的對象，他才會帶著狗逃跑。

張因缺錢賣存摺給詐騙集團成為通緝犯，經濟狀況不佳，在現實中遇到種種挫折、失敗，加上懷疑妻子外遇，當這些壓迫、冷嘲熱諷達到極端值時，他失去理性、情緒失控，且演變成對妻子不再有愛，才會痛下殺手。

許華孚研判，張嫌應該是個內心冷靜、心思縝密之人，這點由他殺害岳母與繼子避免被發現、用岳母與妻子的手機營造在世假象，進一步設置斷點、展開逃亡等行為就能發現。

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