通霄私幼園長吸金逾億 親妹也遭坑1.4千萬

苗栗地檢署認定陳女涉嫌重大，向法院聲押獲准。（資料照）

2024/04/28 05:30

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕曾任苗栗縣通霄鎮一間私立幼兒園園長的陳姓女子，十多年來以投資幼兒園可獲分紅名義，加上陳女形塑個人貼心、親近的形象，至少吸引超過五十位幼兒園家長、工作人員投資，甚至陳女的妹妹也投入一千四百萬元資金，警方初估陳女吸金逾億元；但她在網路發聲明後一度「人間蒸發」，苗栗縣警局通霄警分局認定陳女涉嫌詐欺及違反銀行法，帶回詢問後移送檢方，苗栗地檢署認定陳女涉嫌重大，向法院聲押獲准。

女園長一度人間蒸發 收押

早先陳女遭到質疑時，曾發表聲明強調，其個人行為與園方無關，並對受害者致歉；惟事件爆發後，許多原本不知受騙的家長及參與投資的陳女親友，紛紛向警方報案，已累計約五十人報案，受害金額超過一億元；陳女則遲遲無法交代錢財去向，受害者隨即成立自救群組互相通報訊息。

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犯行10多年 至少50人受害

不少受害者指出，當初被陳女遊說後，認為陳女擔任園長多年，且出示的「投資契約」蓋有園方大印，因此信以為真，甚至有人將房屋與土地抵押貸款後投入資金；受害者說，剛開始陳女都會給付「分紅」，並依受害者投資金額的多寡作為分紅比例，致使更多人相信陳女。

有人抵押房產入金 全沒了

有受害者表示，陳女曾說自己遭詐騙損失五百萬元，但前往報案後發現，受害者眾多，而且應該還有不少人未報案，質疑陳女將錢藏到別的地方不拿出來。

另有受害者說，將積蓄全部交給陳女「投資」，如今幾乎身無分文，有人被迫一天三餐的花費不能超過一百元。

至於陳女於事發後，改為在外租屋，讓受害者找不到人，且僅發聲明致歉，讓人難以接受及氣憤不已。

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