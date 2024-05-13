三重祖孫3死案》變換2藏身處 營造兩死者在世假象

張嫌找來水族館林姓員工，到家中清洗魚缸。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/13 05:30

張泓毅搭白牌車換高鐵 逃亡台中

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警追查張泓毅殺害祖孫三人後，先是找人到命案現場清洗魚缸，再搭未登錄的白牌車，前往板橋車站搭高鐵逃亡到台中，到台中後，兩度變換藏身的出租套房，意圖製造斷點，但因張嫌穿著經典B牌棕色格子襯衫、加上粉紅行李箱、鯊魚圖案寵物袋等明顯特徵，讓過濾監視器的警方鷹眼隊掌握特徵，在家屬報案後十七小時，即逮捕逃亡七天的張嫌到案。

6日逃亡關機 妻子大姊報案逮人

警方掌握，張嫌五月初行凶後，持續以妻子、岳母手機，對外以LINE訊息聯繫，企圖向親友營造兩死者仍在世的假象，但因無法解除妻子大姊、同事等疑慮，六日逃亡時索性關機，但也引發妻子大姊疑慮報案逮人。

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張嫌心思縝密，伴屍及逃亡過程中小動作不斷，警方從三重一路查緝到台中市，一度失去張嫌蹤影，專案小組及鷹眼隊都相當焦急，恰巧途經紫微宮，幹員們下車參拜三官大帝及城隍爺，祈求協助抓到嫌犯破案，還許願若神明庇佑抓到歹徒，將會還願答謝。

說也神奇，沒多久即傳來友軍鷹眼隊掌握張嫌推著粉紅行李箱、鯊魚寵物袋等證物，現身西屯區一帶，警方隨即掌握張嫌藏身處，不到半小時就攻堅，逮獲張嫌及其愛犬糯米；幹員們透露，近日命案告一段落，就會南下還願。

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