為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三重祖孫3死案》變換2藏身處 營造兩死者在世假象

張嫌找來水族館林姓員工，到家中清洗魚缸。（記者吳仁捷翻攝）

張嫌找來水族館林姓員工，到家中清洗魚缸。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/13 05:30

張泓毅搭白牌車換高鐵 逃亡台中

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警追查張泓毅殺害祖孫三人後，先是找人到命案現場清洗魚缸，再搭未登錄的白牌車，前往板橋車站搭高鐵逃亡到台中，到台中後，兩度變換藏身的出租套房，意圖製造斷點，但因張嫌穿著經典B牌棕色格子襯衫、加上粉紅行李箱、鯊魚圖案寵物袋等明顯特徵，讓過濾監視器的警方鷹眼隊掌握特徵，在家屬報案後十七小時，即逮捕逃亡七天的張嫌到案。

6日逃亡關機 妻子大姊報案逮人

警方掌握，張嫌五月初行凶後，持續以妻子、岳母手機，對外以LINE訊息聯繫，企圖向親友營造兩死者仍在世的假象，但因無法解除妻子大姊、同事等疑慮，六日逃亡時索性關機，但也引發妻子大姊疑慮報案逮人。

張嫌心思縝密，伴屍及逃亡過程中小動作不斷，警方從三重一路查緝到台中市，一度失去張嫌蹤影，專案小組及鷹眼隊都相當焦急，恰巧途經紫微宮，幹員們下車參拜三官大帝及城隍爺，祈求協助抓到嫌犯破案，還許願若神明庇佑抓到歹徒，將會還願答謝。

說也神奇，沒多久即傳來友軍鷹眼隊掌握張嫌推著粉紅行李箱、鯊魚寵物袋等證物，現身西屯區一帶，警方隨即掌握張嫌藏身處，不到半小時就攻堅，逮獲張嫌及其愛犬糯米；幹員們透露，近日命案告一段落，就會南下還願。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三重祖孫3死案》專家︰凶手心思縝密 恐有人格缺陷
2024/05/13 05:30

三重祖孫3死案》專家︰凶手心思縝密 恐有人格缺陷
三重祖孫3死案》女婿奪3命 找人進凶宅清魚缸 不放過幼子 抱愛犬、狗碗逃
2024/05/13 05:30

三重祖孫3死案》女婿奪3命 找人進凶宅清魚缸 不放過幼子 抱愛犬、狗碗逃
三重祖孫3死案》帶狗藏台中出租套房 第2天就被抓
2024/05/13 05:30

三重祖孫3死案》帶狗藏台中出租套房 第2天就被抓
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播