合歡山武嶺亭出現持長槍男子 警方深人追查

警方調閱合歡山武嶺亭監視器，發現有1男子持疑似步槍的長槍於武嶺亭走動。 （警方提供）

2025/01/26 11:19

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警方25日凌晨獲報合歡山武嶺亭，出現1名持長槍男子，警方趕往查察，現場未發現有人持槍械，惟調閱合歡山武嶺亭監視器，確實有1男子持疑似步槍的長槍於武嶺亭走動，警方表示將進一步追查並釐清該槍枝是否為真槍或改造槍械，如有違法或違規等情形，將依法送辦。

海拔3275公尺高的合歡山武嶺，是台灣公路最高點，也是欣賞合歡群峰、奇萊群峰壯闊優美山景及夜晚觀星的最佳去處，每逢雪季更吸引許多追雪族，一到假日大批遊客聚集、人車將地標武嶺亭觀景台及停車場擠得水洩不通，也被戲稱為「全國最高夜市」。

請繼續往下閱讀...

公路局在武嶺亭設有路況錄影鏡頭，但也經常傳出遊客在鏡頭前做出怪異舉動，繼日前有人在武嶺亭打麻將後，昨凌晨警方又獲報武嶺亭出現1名持長槍男子，南投縣警察局仁愛分局立即派遣員警前往查察，員警在武嶺周邊逐一盤查及檢視相關人車，包括2輛汽車及1部機車，均未發現有人持槍或其他可疑情事，惟調閱合武嶺亭監視器，確實有一男子持疑似步槍的長槍於武嶺亭走動。

警方表示，將進一步追查該槍枝是否為違反槍砲彈藥刀械管制條例的真槍或改造槍戒；如為玩具槍是否違反社會秩序維護法，另武嶺屬太魯閣國家公園區域，也禁止攜帶合法獵槍等進入園區，籲民眾勿以身試法。

合歡山武嶺是台灣公路最高點，地標武嶺亭是遊客最熱鬥的拍照留念景點。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法