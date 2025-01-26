國道躺人！騎士凌晨闖國道桃園段 自摔內側車道嚇壞後方車主

莊姓男子26日淩晨3點多騎乘普通重型機車出現在國道1號桃園路段，國道警方獲報趕抵，莊男仍繼續往南騎未停，最後竟在楊梅段摔車，人就橫躺在路上。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/26 14:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕40歲莊姓男子今（26）日淩晨3點多騎乘普通重型機車出現在國道1號桃園路段，國道警方獲報趕抵，莊男仍繼續往南騎未停，最後竟在楊梅段摔車，人就橫躺在路上，後方駕駛嚇壞，「好在沒撞上！」

警方表示，今日3點14分接獲桃園市110通報，在國1南向57.2公里處，有輛機車騎上國道，立即通知交控調閱CCTV畫面，查看該輛機車已騎到國1高架南向61公里處正往南繼續騎乘，立即派遣巡邏車前往查處。

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警方表示，該機車騎士持續往南下方向騎，因該機車已離開1大隊轄區，立即通知2大勤指協助攔查，在行經南向76.8公里楊梅路段內側車道，發現該機車因不明原因自摔在內側車道上。

經查騎士為莊男，因自摔手、腳部有輕微擦挫傷，檢傷後無大礙，酒測值為零，警方表示，機車行駛高速公路的行為，已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000元以上，6000元以下罰緩，警方將依法製單。

警方也呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

莊姓男子26日淩晨3點多騎乘普通重型機車出現在國道1號桃園路段，國道警方獲報趕抵，莊男仍繼續往南騎未停，最後竟在楊梅段摔車，人就橫躺在路上。（記者鄭淑婷翻攝）

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