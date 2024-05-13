三重祖孫3死案》女婿奪3命 找人進凶宅清魚缸 不放過幼子 抱愛犬、狗碗逃

新北市三重祖孫三代命案，嫌犯張泓毅落網時還緊抱愛犬。（記者方賓照攝） 死者陳心妍IG上，透露「糯米」原是母親的狗狗，她接手後，感覺像自己兒子。 （記者吳仁捷翻攝） 張嫌找來水族館林姓員工，到家中清洗魚缸。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/05/13 05:30

水族館員工聞到臭味 張男辯魚死光

〔記者吳仁捷／台北報導〕檢警偵辦新北市三重祖孫三死「棉被覆屍」命案，查出嫌犯張泓毅五月一日晚勒死妻子陳女，隔天清晨再勒死熟睡中的岳母劉女及三歲繼子，將三人屍體集中一室以「棉被覆屍」，期間，張嫌仍與死者同處，甚至故布疑陣，五日下午找來水族館林姓員工到家中清魚缸，當時林男聞到臭味，張男辯稱是死魚，這名倒楣員工忍著惡臭清理完魚缸，事後還被警方懷疑是共犯。

口角掐死妻 怕被發現再殺岳母及繼子

檢警發現，張嫌因將帳戶賣給詐團未到案，四月三十日被發布通緝，五月一日晚間夫妻發生口角，半夜在房內掐死妻子陳女，伴屍一晚，隔日天快亮時，因擔心遭發現，到隔壁房間掐死熟睡中的岳母及繼子，伴屍六天後於六日中午逃亡。

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警方過濾監視器，發現五日下午二時許，有名黑衣男子跟張嫌上樓，懷疑是共犯，通知他到案，釐清為二十三歲的水族館林姓員工，林男供稱，當時由公司指派，跟張男上樓清魚缸，但一進入屋內，就聞到撲鼻臭味，張男跟他說，魚都死光了，是死魚的臭味，但都沒看到死魚，他忍著臭味清理四尺空魚缸，約廿分鐘後提著清洗工具離去。

據了解，林男清理魚缸時，發現門窗都緊閉，但現場實在太臭，張嫌還把冷氣開得更冷，但就是不願打開窗戶，林男以為是死魚臭味，不疑有他持續清理；直到被警方告知進入凶宅，嚇得連忙去拜拜。

被害妻子在日式酒店上班 帶幼子下嫁

據指出，張嫌與在六條通日式酒店上班的妻子陳女，因打麻將認識，陳女年長他六歲，兩人兩年前結婚，陳女當時帶著一歲幼子嫁給他，張男婚後，卻常因妻子在酒店上班，與熟客爭風吃醋，懷疑陳女劈腿，不時發生爭吵，長期積怨。

檢警昨初步相驗，發現三人屍體腫脹、長蛆，加上張嫌供稱五月一日、二日間對三人行凶，從氣候、屋內密閉等因素，似乎與張嫌指稱犯案時間吻合，但是否如張嫌所稱懷疑妻子劈腿，才讓他痛下毒手，檢警不排除另有隱情，正積極蒐集證據突破張嫌心防。

警方︰視人命不如狗命 有違常情

此外，令專案小組不解的是，張嫌心狠手辣，連殺妻子、岳母及繼子，卻對原先由岳母劉婦、妻子飼養的愛犬博美「糯米」疼愛有加，即使對三人痛下毒手，並沒有「恨屋及烏」對狗不利，不但留下牠活口，還帶著牠逃亡，連狗飼料、狗碗都帶上；警方對張嫌大膽伴屍行徑，甚至還找人來家裡清魚缸、「人命比不上狗命」等行為感到有違常情。

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新北市三重祖孫3死案件時序

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