為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三重祖孫三代3死 涉案女婿落網

新北市三重祖孫三代遇害命案，嫌犯張姓男子昨落網，被帶回三重分局偵訊。（記者方賓照攝）

新北市三重祖孫三代遇害命案，嫌犯張姓男子昨落網，被帶回三重分局偵訊。（記者方賓照攝）

2024/05/13 05:30

稱不滿妻子劈腿憤行兇

〔記者吳仁捷／新北報導〕母親節前夕，新北市三重區發生祖孫三代遭殺害的「棉被覆屍」命案，警方昨前往台中市逮捕廿四歲嫌犯張泓毅，張嫌初步承認，不滿在酒店工作的妻子陳心妍劈腿，五月一日晚間到隔日，連續掐死陳女、岳母劉柔姬及三歲繼子三人，並在伴屍六天後，才帶著他跟妻子飼養的愛犬「糯米」逃亡。

連掐死3人 伴屍6天才逃亡

據了解，卅歲死者陳心妍帶著與前男友所生兒子，與六十九歲母親劉柔姬及丈夫張泓毅同租三重區進安街一處大樓；陳女大姊因母親節將屆，以手機持續聯絡母親、妹妹，卻只接到她們手機回傳的LINE文字。

母親、胞妹持續失聯，陳女大姊擔心不測，十一日母親節前夕下午，到其住處查看卻聞到臭味，找消防破門，驚見母、妹及外甥三人身亡。

張嫌因賣帳戶給詐團 被通緝

警方掌握，失聯的陳女丈夫張泓毅因缺錢賣帳戶給詐團被通緝，還向劉婦借款四十萬元，並以岳母名義對外借錢，懷疑他涉重嫌，專案小組掌握張嫌從六日即從板橋搭高鐵逃往台中，昨上午在台中市西屯區一處出租套房，拘捕睡夢中的張嫌到案。

張嫌稱，懷疑在酒店上班的妻子劈腿，一日深夜與妻大吵後，憤而勒斃她，伴屍到隔日（二日）拂曉，擔心事跡敗露，到隔壁房勒斃熟睡的岳母、繼子，再將妻子屍體抱到同一房內，以棉被覆屍。

專案小組昨不證實張嫌承認殺人犯行，但對他陳述動機存疑，待近日解剖後釐清有無遭下藥及確切死因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播