三重祖孫三代3死 涉案女婿落網

新北市三重祖孫三代遇害命案，嫌犯張姓男子昨落網，被帶回三重分局偵訊。（記者方賓照攝）

2024/05/13 05:30

稱不滿妻子劈腿憤行兇

〔記者吳仁捷／新北報導〕母親節前夕，新北市三重區發生祖孫三代遭殺害的「棉被覆屍」命案，警方昨前往台中市逮捕廿四歲嫌犯張泓毅，張嫌初步承認，不滿在酒店工作的妻子陳心妍劈腿，五月一日晚間到隔日，連續掐死陳女、岳母劉柔姬及三歲繼子三人，並在伴屍六天後，才帶著他跟妻子飼養的愛犬「糯米」逃亡。

連掐死3人 伴屍6天才逃亡

據了解，卅歲死者陳心妍帶著與前男友所生兒子，與六十九歲母親劉柔姬及丈夫張泓毅同租三重區進安街一處大樓；陳女大姊因母親節將屆，以手機持續聯絡母親、妹妹，卻只接到她們手機回傳的LINE文字。

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母親、胞妹持續失聯，陳女大姊擔心不測，十一日母親節前夕下午，到其住處查看卻聞到臭味，找消防破門，驚見母、妹及外甥三人身亡。

張嫌因賣帳戶給詐團 被通緝

警方掌握，失聯的陳女丈夫張泓毅因缺錢賣帳戶給詐團被通緝，還向劉婦借款四十萬元，並以岳母名義對外借錢，懷疑他涉重嫌，專案小組掌握張嫌從六日即從板橋搭高鐵逃往台中，昨上午在台中市西屯區一處出租套房，拘捕睡夢中的張嫌到案。

張嫌稱，懷疑在酒店上班的妻子劈腿，一日深夜與妻大吵後，憤而勒斃她，伴屍到隔日（二日）拂曉，擔心事跡敗露，到隔壁房勒斃熟睡的岳母、繼子，再將妻子屍體抱到同一房內，以棉被覆屍。

專案小組昨不證實張嫌承認殺人犯行，但對他陳述動機存疑，待近日解剖後釐清有無遭下藥及確切死因。

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