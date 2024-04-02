外配返韓做試管手術失敗 回台驚見老公背包竟有女用內褲

高雄市韓籍外配去年初返國做試管受孕，去年6月失敗告終返台，竟發現家中有女生毛髮，才知老公出軌，且小三已有身孕，橋頭地院判被告連帶賠償20萬元。（資料照）

2024/04/02 13:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名韓籍外配7年前嫁來台灣，因遲遲無法懷孕，去年初返國進行試管受孕，並留在娘家接續完成療程等待結果，去年6月失敗而返台，不料竟發現家中有女生毛髮，老公背包還有女生內褲，一查才發現老公出軌，且小三已有身孕，怒告求償百萬元，法院判老公及小三連帶賠償20萬元。可上訴。

判決指出，原告韓籍女子於2016年遠嫁來台，去年初與台籍丈夫一同前往韓國進行試管受孕手術，結束後丈夫先返台工作，韓女持續留在韓國娘家等待結果，直到去年6月確定受孕失敗返台。

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韓女返回高雄住家時，發現屋内有女性毛髮，更在老公背包中發現女用内褲，始查知老公長時間婚外情，並從LINE對話紀錄發現明顯逾越一般朋友間交往分際，後來男方協議給付500萬元，雙方去年10月簽字離婚。韓女仍提告求償100萬元。

被告辯稱，離婚調解時，他給付500萬元之剩餘財產分配，原告即同意離婚並不追究出軌責任，且無力再支付百萬金精神撫慰金。

橋頭地院審理認為，男方在婚姻存續期間發生婚外情明確，且在離婚協議書上，並無一語提及被告婚外情行為，或拋棄婚姻存續期間內所生之一切民事請求權等，原告求償有理，但金額以20萬元為適。

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