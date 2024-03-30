人妻士官外遇男同袍！「妳都能自己拏我那兒 放進妳那兒」 鹹濕對話全曝光

陳婦與同袍婚外情被其夫鄭男舉發，憤而控告他涉嫌偷拍手機畫面，高雄高分院認定罪證不足並定讞。（記者鮑建信攝）

2024/03/30 21:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕女士官陳婦與同袍莊姓士官有染，被其夫鄭男發現後，涉嫌偷拍她手機內「妳都能自己拏我那兒放進妳那兒」、「代表你技術純熟」等鹹濕訊息，被控妨害電腦使用等罪，高等法院高雄分院判決鄭男無罪定讞。

據了解，2021年8月間，鄭男在高雄市住處與兒子持陳婦手機玩遊戲，正好看到手機跳出莊男訊息，因言語曖昧，當時陳女手機剛好解鎖，鄭男便趁機點開LINE對話紀錄，發現兩人關係異常。

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莊男傳送陳女鹹濕訊息如：「年紀大代表技術純熟」、「妳都能自己拏我那兒放進妳那兒」、「代表你技術純熟」、「我喜歡妳幫我來」、「下次我就故意弄錯地方」、「看的出來你很享受啊」、「那哪個姿勢是你最舒服」等。

陳婦則回傳「睡上癮了嗎？」、「可能明年你就換年輕的吧」、「久久一次而已啊」、「不會啊。跟你炒的時候蠻舒服的」、「其實我還是不知道那一個姿勢是你比較舒服出來的時候」等訊息。

鄭男隨後向軍方提出檢舉，陳婦和莊男被記2大過懲處，他另求償200萬元精神撫慰金，地院判決2人應連帶賠償25萬元。

陳婦則控告鄭男涉嫌妨害電腦使用罪，橋頭地院認為鄭男偷拍手機畫面，是為保障婚姻關係，手段並無過當，判決無罪。陳婦不服提上訴，高雄高分院則認為原審認事用法，並無不妥，維持無罪定讞。

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